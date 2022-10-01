США ввели санкции против якутских политиков

США ввели санкции против членов Совета Федерации от Якутии Александра Акимова и Егора Борисова.

США ввели санкции против депутата Госдумы, экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой.

Сардана Авксентьева написала в своем тгк САРДАНА следующее:

ух ты. Я-то думала, давно ввели… а, стоп, это были европейские санкции! или японские… так и запутаться можно, нет чтоб пакетом вводить, все сразу — и за всё сразу. А если серьезно — то уверенность властей США в том, что у каждого депутата есть недвижимость и прочие активы в их стране, смешит. Им и невдомек, что у некоторых — все на Родине.