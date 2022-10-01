Политика
США ввели санкции против якутских политиков
США ввели санкции против членов Совета Федерации от Якутии Александра Акимова и Егора Борисова.
США ввели санкции против депутата Госдумы, экс-мэра Якутска Сарданы Авксентьевой.
Сардана Авксентьева написала в своем тгк САРДАНА следующее:
ух ты. Я-то думала, давно ввели… а, стоп, это были европейские санкции! или японские… так и запутаться можно, нет чтоб пакетом вводить, все сразу — и за всё сразу. А если серьезно — то уверенность властей США в том, что у каждого депутата есть недвижимость и прочие активы в их стране, смешит. Им и невдомек, что у некоторых — все на Родине.
Конечно, США ввели санкции против ведущих российских представителей власти — Набиуллиной, Новака, членов семей Медведева и Мишустина, а также против Совета Федерации и Госдумы. США также вводят санкции против членов семьи главы Минобороны РФ Шойгу, против членов семьи главы Росгвардии Золотова, сына Валентины Матвиенко, родных губернатора Петербурга Беглова.
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