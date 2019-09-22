Срыв дорожных работ в Якутске может лишить республику финансирования на десятки миллиардов рублей

С этой недели под председательством первого вице-премьера правительства республики Алексея Колодезникова в ежедневном режиме проводятся заседания штаба по завершению работ по проекту «Городская агломерация» по городу Якутску. Сегодня на очередном заседании приняли участие представители отраслевого Министерства транспорта и дорожного хозяйства республики, окружной администрации города Якутска, предприятий-подрядчиков.

Проведение ежедневных заседаний связано с риском невыполнения всего объёма работ в городе Якутске. В 2019 году в рамках национальной программы «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется привести в нормативное состояние 26,2 км улично-дорожной сети Якутской агломерации, в том числе необходимо построить 4 объекта протяжённостью 6,4 км, реконструировать два объекта протяжённостью 1,7 км и провести капитальный ремонт 13 объектов протяжённостью 18,1 км. Общий объём финансирования на текущий год составляет 1 млрд 496 млн рублей, в том числе 496 млн рублей поступили из федерального бюджета, 500 млн рублей – из республиканского бюджета и 500 млн рублей – из местного бюджета.

Объём работ, которые необходимо сделать, огромный. Необходимо не только укладывать асфальт, но и производить монтаж водоотводных лотков, проложить трубные переходы, устанавливать опоры освещения и другие виды работ. «Времени осталось мало, по сути, не больше двух недель для того, чтобы обеспечить выполнение национального проекта», – подчеркнул Алексей Колодезников.

Самая сложная ситуация, по мнению первого вице-премьера, складывается на объектах подрядчика ПАО «Дорисс». «Это практически 2,5 км. дорог по Хатын-Юряхскому шоссе. Там большой объём работ и пока не видим, как подрядчик собирается справляться с ситуацией. Такая же ситуация по капитальному ремонту ул. Пилотов», – сказал Колодезников и поручил добавить работников на установку бордюрных камней и подготовку к асфальтированию. По данным подрядчика, на ул. Пилотов ведутся работы над подготовкой основания дороги и укладке бордюрного камня. «Сегодня мне доложили, что завтра выйдет 12 человек. Несмотря на то, что компания убеждает, что все работы будут выполнены в срок, необходимо как людские ресурсы, так и технику увеличивать. Возможно, будут добавляться субподрядные организации», – добавил Колодезников.

Также он высказал замечания по реконструкции ул. Ларионова на 203 мкрн. «Мы видим, что подрядчик пока даже не приступал к работе. Поэтому поставлена задача максимально поставить там людей, подготовить основание, бордюрный камень, разложить лотки, довести до конца, подготовить к асфальтированию», – распорядился первый зампредседателя Правительства. Отдельные замечания высказал к качеству проводимых работ. По его словам, компании, не завершившие выполнение работы в срок и качественно, будут внесены в реестр недобросовестных подрядчиков.

Среди тех, кто укладывается в график, названы подрядчики, которые проводят капитальный ремонт в Мархе. «Подрядчик успевает выполнить работу в срок, переходит уже на ул. Газовиков. Остался небольшой объём работ – 650 метров. Эти работы будут выполнены. Также завершается работа на улицах Автодорожная и Красильникова. Также на более высоком процентном соотношении находится подготовка основания под асфальтирование по ул. Суоруна Омоллоона», – сказал Алексей Колодезников.

Особо Алексей Колодезников акцентировал на выполнении национального проекта в срок, так как от этого будет зависеть дальнейшее финансирование из федерального бюджета не только ремонта улиц Якутска, но и дорог в сёлах республики. По его словам, от исполнения проекта Якутской агломерации зависит возможность получения в следующем году из федерального бюджета 400 млн рублей на ремонт сельских дорог. Более того, срыв работы по Якутску может иметь более ощутимые последствия, если это повлияет на финансирование реконструкции и строительства аэропортов республики по Комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года. «Там существенный объём финансирования на десятки миллиардов рублей и, если по городу будет срыв, то это повлияет на финансирование в целом. Поэтому стоит задача, чтобы в оставшееся время проконтролировать выполнение всех работ», – подчеркнул Алексей Колодезников.