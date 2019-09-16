Срубил деревья для септика

В Горном улусе задержан предприниматель, незаконно рубивший деревья.

На федеральной автодороге «Вилюй» сотрудниками полиции для проверки была остановлена грузовая автомашина, принадлежащая жителю с.Бердигестях. В кузове транспортного средства было обнаружено 6 свежесрубленных листвениц без сопроводительных документов.

46-летний предприниматель, оказывающий строительные услуги пояснил, что около 4 кубических метров дерева потребовалось для постройки септика одному из жителей села. Незаконная рубка деревьев производилась в лесном массиве, расположенном на расстоянии 600 метров от трассы. В результате его противоправных действий лесному фонду причинен значительный материальный ущерб.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 260 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная рубка лесных насаждений», санкциями которой предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 500 000 рублей.