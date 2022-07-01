Сроки сбора дикорастущих ягод и плодов в Якутии

Природа нашей Якутии является кладезем витаминов, в летнее время угощает всех желающих сладкими ягодами. Но не стоит забывать, что сбор необходимо начать с момента их полного созревания. Иначе это ведет к повреждению растений.

В соответствии со ст. 15 закона Республики Саха (Якутия) от 31 января 2008 г. 550-З № 1115-III «О реализации отдельных полномочий в сфере лесных отношений в Республике Саха (Якутия)» распоряжением Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия) установлены следующие сроки начала сбора дикорастущих ягод и плодов гражданам для собственных нужд.

Вкусная и полезная земляника созревает в начале июля в Амгинском, Вилюйском, Таттинском, Усть-Алданском, Усть-Майском, Намском районах. С середины июля разрешается собирать землянику в Чурапчинском, Мегино-Кангаласском, Намском, Хангаласском районах.

Голубику можно собирать, начиная с 20 чисел июля.

Черную смородину в северных районах можно начать собирать с 5 августа, в вилюйской группе улусов поспеет к середине августа.

Бруснику можно собрать после 20 августа.

Охту можно будет собрать в северных районах с первой декады августа.

Малина распространена в Вилюйской группе районов, сбор с 18-20 июля.

Чернику в нынешнем сезоне разрешено собирать с начала августа в Мирнинском районе, а в Ленском, Нерюнгринском районе можно собирать к середине августа.

Кедровый орех без ущерба можно будет заготавливать не раньше, чем с 25 августа, а в некоторых районах – лишь с 1 сентября. Напоминаем, что нельзя добывать незрелые кедровые шишки ударами колота или срыванием веток, что портит крону и ствол дерева. Собирать можно только упавшие шишки.

По сбору грибов ограничений нет. Однако следует помнить, что при сборе грибов их необходимо срезать ножом на почве у основания гриба или осторожно выкручивать без нарушения лесной подстилки.

Уважаемые жители и гости республики!

Отмечаем, что в установленные сроки гражданам разрешена заготовка только для собственных нужд. Чтобы добывать дары леса в коммерческих целях, по лесному законодательству необходимо заключить договор аренды лесного участка.

Граждане могут посещать леса и собирать дикоросы беспрепятственно, в том числе и на арендованных кем-то участках лесного фонда.

Сегодня на территории всей Якутии объявлен режим чрезвычайной ситуации в лесах. В настоящее время разработан проект приказа «О введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств». При вступлении данного приказа в силу нахождение граждан в лесах в целях сбора ягод будет запрещено.

При нарушении может быть наложен административный штраф в размере 40-50 тысяч.

С подробными сроками сбора ягод и плодов вы можете ознакомиться на сайте Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).