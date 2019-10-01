Сроки представления налоговой отчетности за 3 квартал 2019 года

Межрайонная ИФНС России № 5 по РС (Я) напоминает сроки представления налоговой отчетности по основным налогам.

Не позднее 21 октября плательщики единого налога на вмененный доход должны представить декларацию за 3 квартал 2019 г., а уплату необходимо произвести не позднее 25 октября.

Также до 21 октября необходимо представить единую (упрощенную) декларацию.

Не позднее 25 октября необходимо представить декларации (в электронном виде) по НДС за 2 квартал 2019 года.

Организации обязаны представить декларации по налогу на прибыль и уплатить авансовый платеж за III квартал 2019 г. не позднее 28 октября.

До 30 октября представляются авансовые расчеты по налогу на имущество организаций.

Расчет по страховым взносам плательщики должны представлять ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за кварталом. То есть плательщики должны подать расчет по страховым взносам в налоговые органы за третий квартал 2019 года не позднее 30 октября т.г.

Срок представления расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за 9 месяцев 2019 г. по форме 6-НДФЛ – не позднее 31 октября.

Не позднее 2 декабря физические лица — владельцы транспортных средств, земельных участков, недвижимости должны заплатить налоги за 2018 год.