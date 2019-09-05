Сроки подачи документов в Якутской ГСХА подходят к концу

Приёмная комиссия ФГБОУ ВО Якутская ГСХА информирует, что продолжается приём документов на платную основу обучения.

Преимущества платного обучения, которые предоставляет ЯГСХА:

1. Поступление на внебюджетной (платной) основе возможно по всем формам обучения (очной, заочной) на программы бакалавриата/специалитета/магистратуры, а также специальности среднего профессионального образования, по которым осуществляется набор.

2. Студенты, обучающиеся на платной основе, по итогам успеваемости (сдача сессии без «троек») могут быть переведены на обучение за счет средств федерального бюджета при наличии свободных бюджетных мест.

3. Для снижения финансовой нагрузки на абитуриентов и их родителей предусмотрена оплата за обучение в рассрочку (по частям).

4. Возможны любые доступные формы оплаты за обучение:

· перечислением через любой банк на расчетный счет ЯГСХА;

· в кассу ЯГСХА;

· дикорастущими ягодами (соглашение с «Дикоросами Якутии»).

5. Оплатить учёбу ребёнка в ЯГСХА можно за счет материнского капитала.

6. Есть возможность вернуть налоговый вычет за учебу ребенка, обучающегося на платной основе.

Напоминаем, что документы на платное обучение принимаются до 30 сентября 2019 года. Ознакомиться с перечнем специальностей со стоимостью обучения, по которым ведется прием можно здесь: http://ysaa.ru/images/abitura/2019/platno.pdf

По всем вопросам обращаться по телефонам: 8(4112)507-976, 89681544982

Адрес приемной комиссии: г. Якутск, ш. Сергеляхское 3 км, д.3, каб. 2.123 и 2.124.

E-mail: priem_kom14@mail.ru