О сроках снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников

О сроках снижения грузоподъемности ледовых переправ на автодорогах «Вилюй» и «Колыма» по состоянию на 06.04.2023 г.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в связи с погодными условиями и состояния ледового покрова дата снижения грузоподъемности ледовых переправ до 30 тонн перенесена на 10 апреля 2023 года. С 15 апреля все ледовые переправы на федеральных автомобильных дорогах А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» подлежат закрытию и проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности ледовых переправ и автозимников ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

График поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников

№ п/п Река Ледовая переправа Ограничение грузоподъемности до 30 тонн Дата закрытия 1 Вилюй Верхневилюйск км 660 а/д «Вилюй» 10.04.2023 15.04.2023 2 Вилюй Кюндядя км 807 а/д «Вилюй» 10.04.2023 15.04.2023 3 Вилюй Устье км 956 а/д «Вилюй» 10.04.2023 15.04.2023 4 Вилюй Крестях км 1049 а/д «Вилюй» 10.04.2023 15.04.2023 5 Лена Якутск — Нижний Бестях а/д «Колыма» 10.04.2023 15.04.2023 6 Алдан Хандыга – Мегино-Алдан км 365 а/д «Колыма» 10.04.2023 15.04.2023

Сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.

С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Вилюй».