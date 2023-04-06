О сроках снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников
О сроках снижения грузоподъемности ледовых переправ на автодорогах «Вилюй» и «Колыма» по состоянию на 06.04.2023 г.
Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в связи с погодными условиями и состояния ледового покрова дата снижения грузоподъемности ледовых переправ до 30 тонн перенесена на 10 апреля 2023 года. С 15 апреля все ледовые переправы на федеральных автомобильных дорогах А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» подлежат закрытию и проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта.
Для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности ледовых переправ и автозимников ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.
График поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников
|№ п/п
|Река
|Ледовая переправа
|Ограничение грузоподъемности до 30 тонн
|Дата закрытия
|1
|Вилюй
|Верхневилюйск км 660 а/д «Вилюй»
|10.04.2023
|15.04.2023
|2
|Вилюй
|Кюндядя км 807 а/д «Вилюй»
|10.04.2023
|15.04.2023
|3
|Вилюй
|Устье км 956 а/д «Вилюй»
|10.04.2023
|15.04.2023
|4
|Вилюй
|Крестях км 1049 а/д «Вилюй»
|10.04.2023
|15.04.2023
|5
|Лена
|Якутск — Нижний Бестях а/д «Колыма»
|10.04.2023
|15.04.2023
|6
|Алдан
|Хандыга – Мегино-Алдан км 365 а/д «Колыма»
|10.04.2023
|15.04.2023
Сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.
С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Вилюй».
+7 (999) 174-67-82
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