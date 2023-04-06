06.04.2023
16:53
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Якутия

О сроках снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников

О сроках снижения грузоподъемности ледовых переправ на автодорогах «Вилюй» и «Колыма» по состоянию на 06.04.2023 г.

Подведомственное Росавтодору ФКУ Упрдор «Вилюй» сообщает, что в связи с погодными условиями и состояния ледового покрова дата снижения грузоподъемности ледовых переправ до 30 тонн перенесена на 10 апреля 2023 года. С 15 апреля все ледовые переправы на федеральных автомобильных дорогах А-331 «Вилюй» и Р-504 «Колыма» подлежат закрытию и проезд по ним будет запрещен для всех видов транспорта.

Для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности ледовых переправ и автозимников ФКУ Упрдор «Вилюй» настоятельно рекомендует не превышать разрешенную грузоподъемность и строго соблюдать требования установленных дорожных знаков.

График поэтапного снижения грузоподъемности ледовых переправ и автозимников

№ п/пРекаЛедовая переправаОграничение грузоподъемности до 30 тоннДата закрытия
1ВилюйВерхневилюйск км 660 а/д «Вилюй»10.04.202315.04.2023
2ВилюйКюндядя км 807 а/д «Вилюй»10.04.202315.04.2023
3ВилюйУстье км 956 а/д «Вилюй»10.04.202315.04.2023
4ВилюйКрестях км 1049 а/д «Вилюй»10.04.202315.04.2023
5ЛенаЯкутск — Нижний Бестях а/д «Колыма»10.04.202315.04.2023
6АлданХандыга – Мегино-Алдан км 365 а/д «Колыма»10.04.202315.04.2023

Сроки снижения грузоподъемности ледовых переправ могут быть скорректированы в зависимости от фактического состояния ледового покрова и погодных условий.

С актуальной информацией можно ознакомиться на официальном сайте ФКУ Упрдор «Вилюй».

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба ФКУ Упрдор «Вилюй»

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