Срок уплаты страховых взносов – не позднее 31 декабря

МРИ ФНС России №5 по РС(Я) напоминает, что индивидуальные предприниматели обязаны ежегодно уплачивать за себя суммы фиксированных страховых взносов на пенсионное и медицинское страхование. Взносы необходимо платить, даже если фактически деятельность не ведётся. Страховые взносы должны быть уплачены до 31 декабря.

Сумма страховых взносов при доходе не более 300 тысяч рублей за 2019 год составляет 36238 рублей. В следующем 2020 году она вырастет до 40874 рублей.

Если сумма дохода индивидуального предпринимателя превышает 300 тысяч рублей, то к вышеназванным суммам добавляется 1 % от суммы превышения величины полученного дохода, уплатить данную сумму необходимо в срок до 1 июля года, следующего за истекшим расчетным периодом. При неуплате страховых взносов к предпринимателям могут быть применены принудительные меры: взыскание средств, находящихся на счетах неплательщика, арест банковских счетов и имущества, а также ограничение на выезд за пределы страны.

Проверить наличие задолженности можно на сайте ФНС России www.nalog.ru. Лицам, прекратившим предпринимательскую деятельность, следует представить заявление в налоговый орган о снятии с учета в качестве индивидуального предпринимателя.