Срок действия временных свидетельств «Сахамедстраха» продлен

На сайт АО СМК «Сахамедстрах» www.сахамедполис.рф и на бесплатный номер: 8-800-100-14-03 Единого контакт-центра здравоохранения республики поступает много вопросов о порядке оформления медицинского полиса в период пандемии COVID-19. Руководитель управления страхования АО «СМК «Сахамедстрах» Наталья ДАНИЛОВА комментирует наиболее популярные из них.

У меня вопрос по поводу получения полиса ребёнку. Подали документы сразу после рождения в декабре. Получили временное свидетельство и до сих пор ждём смс-сообщение, чтобы получить оригинал. Когда получим оригинал?

— В связи с эпидемиологической ситуацией постановлением правительства России продлен срок действия временных свидетельств, подтверждающих оформление полиса ОМС, до 31 декабря 2020 г., поэтому приостановлена отправка уведомлений о готовности полисов. Узнать информацию о полисе ОМС можно по номеру: 8 924 569 1468.

Как узнать к какой поликлинике прикреплен гражданин?

— Узнать к какой поликлинике Вы прикреплены можно на нашем сайте www.сахамедполис.рф, заполнив на главной странице форму «Узнать страхового представителя и прикрепление к поликлинике».

Как можно узнать номер полиса ОМС?

— Номер полиса ОМС можете узнать на нашем сайте www.сахамедполис.рф, заполнив форму «Узнать номер полиса ОМС» на главной странице или позвонив по номеру 8 924 569 1468.

Как можно получить медицинский полис на новорожденного? По какому адресу? Можно подать заявление электронно?

Полис ОМС ребенку оформляет один из родителей при личном присутствии. При себе иметь: свидетельство о рождении ребенка, паспорт РФ родителя, подающего заявление. В данное время в г. Якутске работает только пункт оформления полисов ОМС по ул. Курашова, 44А., 2 этаж. Время работы: с 9:00-14:00 час. (без перерыва). Суббота и воскресенье — выходные дни.

Актуальную информацию о режиме работы представительств компании вы можете узнать на официальном сайте компании www.сахамедполис.рф или на странице в инстаграм @sakhamedstrakh.

Лицензия АО «СМК «Сахамедстрах» ОС №2873 – 01 от 09 ноября 2016 года