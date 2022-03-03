Срочные меры по обеспечению продовольственной безопасности Якутии — оперштаб

Оперштаб по контролю над потребительским рынком: запасы продовольствия в Якутии сформированы в достаточном количестве

2 марта заместитель Председателя Правительства Якутии Михаил Никифоров провёл совместное заседание оперативного штаба по обеспечению устойчивого функционирования предприятий потребительского рынка на территории республики и Межведомственной комиссии по вопросам развития потребительского рынка в регионе.

По вопросам ценообразования выступили заместитель министра предпринимательства, торговли и туризма РС(Я) Максим Прокопьев и заместитель председателя Государственного комитета по ценовой политике РС(Я) Саргылана Матвеева. Участники совещания доложили, что ажиотажного спроса на продовольственные товары нет. Продуктовые запасы в складах торговых предприятий сформированы в достаточном количестве, необходимые объёмы закуплены.

Так, по данным мониторинга Госкомцен РС(Я) на 1 марта в Якутске наблюдаются незначительные колебания цен. По 11 категориям зафиксировано незначительное повышение и по 17 видам из 30 социально-значимых продуктов – снижение. Сообщить о случаях необоснованного превышения установленных торговых надбавок можно по «горячей линии» Госкомцен +7(4112) 343-437.

В заседании также участвовали предприниматели, занимающиеся поставкой продуктов в регион. По их словам, на сегодняшний момент возник дефицит железнодорожных вагонов в связи с загруженностью на железной дороге. Представители бизнеса попросили правительство республики оказать содействие в решении транспортных вопросов. Совещание по урегулированию вопроса с представителями РЖД планируется провести в ближайшее время.

Кроме этого, в связи с повышением цен на продтовары и ключевых ставок банков, предприниматели попросили финансовую помощь от регионального банка, поручительство региона в получении кредитов и объявление кредитных каникул для торговых предприятий, имеющих задолженности. В ходе обсуждения данных обращений Уполномоченный по защите прав предпринимателей в РС(Я) Альбина Кычкина предложила в оперативном порядке оказать финансовую помощь предпринимателям и расширить государственную программу по завозу жизнеобеспечивающих товаров в республику.

Михаил Никифоров дал задание министерству предпринимательства собрать все обращения представителей бизнеса, занимающихся поставкой продтоваров в республику, для принятия соответствующих решений. До 5 марта поручил разработать «дорожную карту» по обеспечению продовольственной безопасности республики. Также вице-премьер указал Государственному комитету по ценовой политике РС(Я) уже с 3 марта начать ежедневный мониторинг цен на продовольственные товары на территории региона.