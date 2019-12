Срочное сообщение от Сарданы Авксентьевой

View this post on Instagram

Внимание! Сегодня Административная комиссия города совместно со столичной полицией и Роспотребнадзором провели очередной рейд. Изъяли 2000 баночек со снюсом, который продают под видом жевательного (некурительного) табачного изделия. Пожалуйста, объясните своим детям, что это очень опасно для их здоровья! #сарданаавксентьева #всерешаетчеловек