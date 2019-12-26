26.12.2019
23:31
688
Политика
Срочное сообщение от Сарданы Авксентьевой
Сардана Авксентьева написала сегодня в соцсетях:
Внимание! Сегодня Административная комиссия города совместно со столичной полицией и Роспотребнадзором провели очередной рейд. Изъяли 2000 баночек со снюсом, который продают под видом жевательного (некурительного) табачного изделия. Пожалуйста, объясните своим детям, что это очень опасно для их здоровья!
Источник: https://www.instagram.com/p/B6ice6nJTCJ/
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