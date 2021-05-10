10.05.2021
14:12
253
Коронавирус
Срочное сообщение от Оперштаба
В связи с ростом заболеваемости COVID19 среди детей, принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение с 11 мая 2021 года, кроме 9 и 11 классов до особого распоряжения.
При этом дети не должны гулять в местах массового скопления людей. Принимаемые меры направлены на сохранении здоровья детей и населения в целом.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Оперштаб РС(Я)
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