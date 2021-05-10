Срочное сообщение от Оперштаба

В связи с ростом заболеваемости COVID19 среди детей, принято решение о переводе школьников на дистанционное обучение с 11 мая 2021 года, кроме 9 и 11 классов до особого распоряжения.

При этом дети не должны гулять в местах массового скопления людей. Принимаемые меры направлены на сохранении здоровья детей и населения в целом.