Срочное объявление от АК ЖДЯ
Уважаемые пассажиры!
В связи с проведением ремонтных работ на участке Нерюнгри – Тында пассажирский поезд Нижний Бестях – Тында в отдельные дни с июля до начала октября не будет иметь возможности следовать до конечного пункта – станции Тында.
В целях обеспечения перевозки пассажиров в эти дни назначается новый поезд №321/322 Нижний Бестях – Нерюнгри. Продажа билетов на пассажирский поезд №321/322 откроется 22 июня 2021 года.
РАСПИСАНИЕ
пассажирского поезда №321/322 Нижний Бестях – Нерюнгри
|Месяц
|Отправление из Нижнего Бестяха В 17.00
|Отправление из Нерюнгри в 9.56
|Июль
|07, 11, 15, 19, 23, 27, 31
|08, 12, 16, 20, 24, 28
|Август
|04, 08, 12, 16, 20, 24,28
|01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29
|Сентябрь
|01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29
|02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30
|Октябрь
|03
|04
С 5 октября пассажирский поезд №327/328 Нижний Бестях – Тында перейдет на ежедневный график курсирования.
Приносим свои извинения за временные неудобства.
Справки по телефону: 8 (4112) 31-80-81.
Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба АО «АК «ЖДЯ»
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