Срочное объявление от АК ЖДЯ

Уважаемые пассажиры!

В связи с проведением ремонтных работ на участке Нерюнгри – Тында пассажирский поезд Нижний Бестях – Тында в отдельные дни с июля до начала октября не будет иметь возможности следовать до конечного пункта – станции Тында.

В целях обеспечения перевозки пассажиров в эти дни назначается новый поезд №321/322 Нижний Бестях – Нерюнгри. Продажа билетов на пассажирский поезд №321/322 откроется 22 июня 2021 года.

РАСПИСАНИЕ

пассажирского поезда №321/322 Нижний Бестях – Нерюнгри

Месяц Отправление из Нижнего Бестяха В 17.00 Отправление из Нерюнгри в 9.56 Июль 07, 11, 15, 19, 23, 27, 31 08, 12, 16, 20, 24, 28 Август 04, 08, 12, 16, 20, 24,28 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29 Сентябрь 01, 05, 09, 13, 17, 21, 25, 29 02, 06, 10, 14, 18, 22, 26, 30 Октябрь 03 04

С 5 октября пассажирский поезд №327/328 Нижний Бестях – Тында перейдет на ежедневный график курсирования.

Приносим свои извинения за временные неудобства.

Справки по телефону: 8 (4112) 31-80-81.