Срочно! Рекомендовано родителям сопровождать учащихся

СРОЧНО❗️ г.Якутск. Рекомендовано родителям сопровождать учащихся с 1 по 7 класс Сегодня состоялось срочное совещание комиссии ГОиЧС г.Якутска, ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с и сильные снегопады, есть вероятность возникновения аварийных ситуаций (обрушения слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падение крупных деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов, обрыв, перехлест проводов, падение опор), классным руководителям провести разъяснительные работы с детьми и родителями по усилению мер безопасности. ‼️Родителям обеспечить безопасность детей по дороге в школе. Небесная канцелярия еще не исчерпала свои запасы снега Внимание! Экстренное погодное предупреждение Сильные порывы ветра могут вызвать аварийные ситуации в Якутске!

Фото: Пресс-службы Окружной администрации Якутска Источник: Управление ГО и ЧС г. Якутска

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