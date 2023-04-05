05.04.2023
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Общество
Срочно! Рекомендовано родителям сопровождать учащихся
СРОЧНО❗️ г.Якутск. Рекомендовано родителям сопровождать учащихся с 1 по 7 класс
Сегодня состоялось срочное совещание комиссии ГОиЧС г.Якутска, ожидается сильный ветер с порывами до 17 м/с и сильные снегопады, есть вероятность возникновения аварийных ситуаций (обрушения слабоукреплённых широкоформатных и ветхих конструкций, падение крупных деревьев, ветвей, срыв рекламных щитов, повреждение кровли домов, обрыв, перехлест проводов, падение опор), классным руководителям провести разъяснительные работы с детьми и родителями по усилению мер безопасности.
‼️Родителям обеспечить безопасность детей по дороге в школе.
Фото: Пресс-службы Окружной администрации Якутска
Источник: Управление ГО и ЧС г. Якутска
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