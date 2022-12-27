Срочно обновите приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» на ОС Android!

Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных. Включите автообновление приложений в настройках устройства — в этом случае у вас всегда будет актуальная и рабочая версия. Для обновления приложений зайдите в магазин приложений на устройстве, выберите «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» и нажмите «Обновить». Полный список магазинов приложений, где есть «Госуслуги», можно найти на сайте Госуслуг.