27.12.2022
21:58
105

Официально

Срочно обновите приложения «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» на ОС Android!

Старые версии мобильных приложений на ОС Android не будут запускаться с 27 декабря. Обновление необходимо, чтобы сохранить безопасность передаваемых данных. Включите автообновление приложений в настройках устройства — в этом случае у вас всегда будет актуальная и рабочая версия. Для обновления приложений зайдите в магазин приложений на устройстве, выберите «Госуслуги» и «Госуслуги Авто» и нажмите «Обновить». Полный список магазинов приложений, где есть «Госуслуги», можно найти на сайте Госуслуг.

Фото: тгк Минцифры РФ
Источник: тгк Минцифры РФ

Добавить комментарий

Заполните все поля и подтвердите номер телефона

Подтвердить смс Подтвердить Телефон подтвержден, вы можете отправить комментарий!

Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх