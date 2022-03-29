29.03.2022
16:45
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Общество

Срочная новость о «шамане» Габышеве

Телеграм-канал ПряникХаус поделился с подписчиками последними новостями о шамане Александре Габышеве.

Рассмотрение кассационной жалобы на постановление Якутского горсуда о направлении шамана Александра Габышева на принудлечение —12 апреля 2022 г. в 14.00 (по Владивостоку) в Девятом кассационном суде общей юрисдикции.
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Фото: Из соцсетей
Источник: https://t.me/ginderbread22cm
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