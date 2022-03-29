Срочная новость о «шамане» Габышеве

Рассмотрение кассационной жалобы на постановление Якутского горсуда о направлении шамана Александра Габышева на принудлечение —12 апреля 2022 г. в 14.00 (по Владивостоку) в Девятом кассационном суде общей юрисдикции. Следите за новостями!

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