Сретение Господне 2020 – что нельзя делать 15 февраля

Православные верующие в субботу 15 февраля 2020 года, отмечают Сретение Господне — один из 12 главных церковных праздников.

Слово «сретение» на старославянском языке означает «встреча», а второе значение этого слова — «радость». Сретение — это встреча человечества в лице старца Симеона с Богом.

Евангелие

Симеон Богоприимец был человек праведный и благочестивый — по преданию, один из семидесяти двух учёных толковников-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II Филадельф (285—247 до н. э.) поручил перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык.

Когда святой Симеон переводил книгу пророка Исайи и прочитал слова «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», он подумал, что это явная описка и вместо «Дева» должно стоять «Жена», и посчитал своим долгом исправить текст. Но ангел Господень остановил руку святого Симеона и уверил его, что он не умрёт, пока не убедится в истинности пророчества пророка Исайи.

Симеон долго ждал исполнения обещания Божия — он жил, по преданию, около 300 лет. И вот в этот день по внушению Духа Святого он пришёл в храм. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон взял Его на руки и, славя Бога, сказал:

Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. (Лк. 2:29—32)

Эти слова праведного Симеона стали молитвой, получившей название «Песнь Симеона Богоприимца». Она поётся в церкви дважды: в конце вечерни (как малой, так и великой во время Всенощного бдения) и на «Благодарственных молитвах по Святом Причащении» по окончании Божественной литургии.

Иосиф и Богородица были удивлены такими словами. Симеон благословил их и, обратившись к Божией Матери, предсказал Ей о Младенце:

И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец. (Лк. 2:34—35)

Данные слова легли в основу иконографии образа Богородицы «Умягчение злых сердец». Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна Пророчица, восьмидесяти четырёх лет, служившая Богу постом и молитвой день и ночь все долгие годы своего вдовства. И она узнала Спасителя и, подошедши, славила Господа и говорила о Нём всем в Иерусалиме.

Праздник

Праздник Сретения возник в церкви Иерусалима и появился в её богослужебном календаре в IV веке. Первоначально он воспринимался не как самостоятельный праздник, а как день, завершающий 40-дневный цикл после праздника Богоявления.

Сретение относится к числу Господских праздников, посвящённых непосредственно Христу, но по своему богослужебному содержанию оно исключительно близко праздникам Богородичным. И в древности, в своём возникновении, рассматривалось как праздник, посвящённый Матери Божией.

Сретение символизирует собой встречу Ветхого и Нового Заветов. Епископ Феофан Затворник писал: «В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству…»

В праздник Сретения Господня, перед началом Божественной Литургии, в конце чинопоследования 6 часа, на амвоне перед, Царскими Вратами происходит освящение свеч, и последующая их раздача верующим.

Народные верования и традиции на Сретение Господне

Существует ряд церковных и языческих традиций, связанных со Сретением. Очень часто они так тесно переплетены, что сложно найти корни обрядов и обычаев.

Чтобы упростить для славян принятие новой веры, отцы церкви использовали уже существующую аналогию — праздник встречи Зимы и Весны, отмечавшийся в тот же период, что и Сретение Господне. Видоизмененные обычаи этого дня стали церковными канонами.

Главный из них — освящение свечей на Сретение.

По традиции, во время праздничного богослужения в церкви освящают свечи, а после раздают их прихожанам. Такие свечи очень ценились, обязательно приносились домой и хранились в течение года.

в старину считалось, что они способны оберегать дом от бури и смерча, посевы — от града и буйного ветра, а человека — от удара молнии, сглаза и болезней.

Первый раз громничную свечу зажигали сразу после прихода домой из церкви — «чтобы повень весенняя не повредила посевы, а мороз чтоб деревья не побил».

В течение же года свечу зажигали в таких случаях:

если над домом бушевала страшная непогода,

если рядом начинался пожар или другой природный катаклизм,

если возникали сложности в родах,

если человека «поймала черная болезнь» (эпилепсия),

если человек умирал (с этой свечей, считалось, покойный сможет спокойнее и проще покинуть мир живых).

Вторая важная традиция на Сретение — освящение воды.

Сретенскую воду из церкви ценили наравне с крещенской. По самой древней традиции, воду не носили святить в храм, а собирали с тающих капающих сосулек.

Сретенскую воду использовали в таких случаях:

для лечения ран и внутренних болезней,

от сглаза и ведьмовских чар,

кропили ею воинов перед боем и чумаков перед походом,

в начале сезона пасечники кропили ею ульи,

этой же водой окропляли домашний скот во время первого выгона на пастбище после зимы.

Что нельзя делать на Сретение

Запреты на Сретение Господне похожи на другие большие христианские праздники. Так, в этот день:

нельзя пропускать торжественного богослужения в церкви, а если не получается отстоять его целиком, следует зайти и хотя бы поставить свечу и помолиться,

нельзя уходить из храма без свечи — освященную сретенскую «громничную» свечку бережно несут домой и хранят целый год,

нельзя исполнять тяжелой физической работы, кроме той, что делается безвозмездно для блага других людей,

не следует отправляться в дальнюю дорогу — она может кончиться неожиданно и плохо.

Народные приметы на Сретение

Так как в славянской традиции Сретение — переломный день, когда Зима встречается с Весной и впервые «борется» с ней, с 15 февраля связана масса примет о погоде, урожае и вообще о том, каким будет грядущий год.

Вот основные приметы на Сретение: