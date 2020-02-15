Сретение Господне 2020 – что нельзя делать 15 февраля
Православные верующие в субботу 15 февраля 2020 года, отмечают Сретение Господне — один из 12 главных церковных праздников.
Слово «сретение» на старославянском языке означает «встреча», а второе значение этого слова — «радость». Сретение — это встреча человечества в лице старца Симеона с Богом.
Евангелие
Симеон Богоприимец был человек праведный и благочестивый — по преданию, один из семидесяти двух учёных толковников-переводчиков, которым египетский царь Птолемей II Филадельф (285—247 до н. э.) поручил перевести Священное Писание с еврейского на греческий язык.
Когда святой Симеон переводил книгу пророка Исайи и прочитал слова «Се Дева во чреве приимет и родит Сына», он подумал, что это явная описка и вместо «Дева» должно стоять «Жена», и посчитал своим долгом исправить текст. Но ангел Господень остановил руку святого Симеона и уверил его, что он не умрёт, пока не убедится в истинности пророчества пророка Исайи.
Симеон долго ждал исполнения обещания Божия — он жил, по преданию, около 300 лет. И вот в этот день по внушению Духа Святого он пришёл в храм. И когда Мария с Иосифом принесли Младенца Иисуса, Симеон взял Его на руки и, славя Бога, сказал:
Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром, ибо видели очи мои спасение Твое, которое Ты уготовал пред лицем всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля. (Лк. 2:29—32)
Эти слова праведного Симеона стали молитвой, получившей название «Песнь Симеона Богоприимца». Она поётся в церкви дважды: в конце вечерни (как малой, так и великой во время Всенощного бдения) и на «Благодарственных молитвах по Святом Причащении» по окончании Божественной литургии.
Иосиф и Богородица были удивлены такими словами. Симеон благословил их и, обратившись к Божией Матери, предсказал Ей о Младенце:
И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец. (Лк. 2:34—35)
Данные слова легли в основу иконографии образа Богородицы «Умягчение злых сердец». Тут же, в храме, была благочестивая вдова Анна Пророчица, восьмидесяти четырёх лет, служившая Богу постом и молитвой день и ночь все долгие годы своего вдовства. И она узнала Спасителя и, подошедши, славила Господа и говорила о Нём всем в Иерусалиме.
Праздник
Праздник Сретения возник в церкви Иерусалима и появился в её богослужебном календаре в IV веке. Первоначально он воспринимался не как самостоятельный праздник, а как день, завершающий 40-дневный цикл после праздника Богоявления.
Сретение относится к числу Господских праздников, посвящённых непосредственно Христу, но по своему богослужебному содержанию оно исключительно близко праздникам Богородичным. И в древности, в своём возникновении, рассматривалось как праздник, посвящённый Матери Божией.
Сретение символизирует собой встречу Ветхого и Нового Заветов. Епископ Феофан Затворник писал: «В лице Симеона весь Ветхий Завет, неискупленное человечество, с миром отходит в вечность, уступая место христианству…»
В праздник Сретения Господня, перед началом Божественной Литургии, в конце чинопоследования 6 часа, на амвоне перед, Царскими Вратами происходит освящение свеч, и последующая их раздача верующим.
Народные верования и традиции на Сретение Господне
Существует ряд церковных и языческих традиций, связанных со Сретением. Очень часто они так тесно переплетены, что сложно найти корни обрядов и обычаев.
Чтобы упростить для славян принятие новой веры, отцы церкви использовали уже существующую аналогию — праздник встречи Зимы и Весны, отмечавшийся в тот же период, что и Сретение Господне. Видоизмененные обычаи этого дня стали церковными канонами.
Главный из них — освящение свечей на Сретение.
По традиции, во время праздничного богослужения в церкви освящают свечи, а после раздают их прихожанам. Такие свечи очень ценились, обязательно приносились домой и хранились в течение года.
в старину считалось, что они способны оберегать дом от бури и смерча, посевы — от града и буйного ветра, а человека — от удара молнии, сглаза и болезней.
Первый раз громничную свечу зажигали сразу после прихода домой из церкви — «чтобы повень весенняя не повредила посевы, а мороз чтоб деревья не побил».
В течение же года свечу зажигали в таких случаях:
- если над домом бушевала страшная непогода,
- если рядом начинался пожар или другой природный катаклизм,
- если возникали сложности в родах,
- если человека «поймала черная болезнь» (эпилепсия),
- если человек умирал (с этой свечей, считалось, покойный сможет спокойнее и проще покинуть мир живых).
Вторая важная традиция на Сретение — освящение воды.
Сретенскую воду из церкви ценили наравне с крещенской. По самой древней традиции, воду не носили святить в храм, а собирали с тающих капающих сосулек.
Сретенскую воду использовали в таких случаях:
- для лечения ран и внутренних болезней,
- от сглаза и ведьмовских чар,
- кропили ею воинов перед боем и чумаков перед походом,
- в начале сезона пасечники кропили ею ульи,
- этой же водой окропляли домашний скот во время первого выгона на пастбище после зимы.
Что нельзя делать на Сретение
Запреты на Сретение Господне похожи на другие большие христианские праздники. Так, в этот день:
- нельзя пропускать торжественного богослужения в церкви, а если не получается отстоять его целиком, следует зайти и хотя бы поставить свечу и помолиться,
- нельзя уходить из храма без свечи — освященную сретенскую «громничную» свечку бережно несут домой и хранят целый год,
- нельзя исполнять тяжелой физической работы, кроме той, что делается безвозмездно для блага других людей,
- не следует отправляться в дальнюю дорогу — она может кончиться неожиданно и плохо.
Народные приметы на Сретение
Так как в славянской традиции Сретение — переломный день, когда Зима встречается с Весной и впервые «борется» с ней, с 15 февраля связана масса примет о погоде, урожае и вообще о том, каким будет грядущий год.
Вот основные приметы на Сретение:
- Если в ночь на Сретение небо чистое и видно все звезды, в этом году следует ждать большой урожай фруктов.
- Если на Сретение начнется оттепель, жди поздней весны.
- Сильный ветер в этот день — плохой знак для урожая.
- Ясная и тихая погода — радость для пасечника, ведь она предвещает крайне удачный год.
- Какова погода на Сретенье, такова и весна будет.
- Коли небо звездное — то весна будет поздняя.
- Если солнце перед закатом выглянет — прошли последние морозы, а если не покажется, то будут сильные власьевские морозы.
- На Сретение капель — урожай на пшеницу, а если вьюга, то хлеба не будет.
- В Сретенье метель дорогу переметает, корм подметает (к неурожаю).
- На Сретенье утром снег — урожай ранних хлебов; если в полдень — средних; если к вечеру — поздних.
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