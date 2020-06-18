Средства защиты поступили на участки для голосования в Якутии

До 1 июля – Дня голосования по внесению поправок в Конституцию Российской Федерации — осталось две недели. Избирательные участки по всей республике готовятся к этому важному событию с учетом всех необходимых эпидемиологических требований.

Для недопущения распространения коронавирусной инфекции участники голосования по поправкам в Конституцию РФ и члены избирательных комиссий будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.

Напомним, что вопросом обеспечения ими согласно Распоряжению правительства РС(Я) «О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда Правительства Республики Саха (Якутия)» занимаются Государственный комитет по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения РС(Я), Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики совместно с Центральной избирательной комиссией Республики Саха (Якутия), сообщает пресс-служба ведомства.