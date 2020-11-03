Средняя скорость мобильного интернета в России достигла 24 Мбит/с

Информационно-аналитическое агентство TelecomDaily представило результаты исследования по измерению скорости мобильного интернета в рамках своего спецпроекта «Качество связи». В октябре по России в целом самым быстрым среди операторов «четверки» с услугой мобильного интернета оказался МегаФон. По средней и максимальной скорости передачи данных компания опередила остальных в два и более раза.

Результаты исследования ИАА TelecomDaily включают обезличенные данные, полученные в течение октября более чем в 30 крупнейших городах РФ на основании десятков тысяч замеров. Один и тот же абонент мог запускать приложение для измерения интернет-скорости на своем устройстве «Мегабитус» дома, в офисе, в магазине, на даче, а также тестировать скорость в Wi-Fi-сетях. Оценка происходила по достигнутой скорости передачи данных (максимальная, минимальная, арифметическое среднее), а также по другим параметрам, описанных ГОСТом (коэффициент успешных входов в систему (успешных попыток установления соединения), время входа в систему (для 80% и 95% попыток), коэффициент неуспешных передач и т. д.).

В результате была зафиксирована скорость более чем в 20 сотовых сетях (и в нескольких десятках фиксированных), однако приведены показатели только по крупнейшим из них: МТС, «МегаФон», «Вымпелком» (бренд «Билайн»), Tele2, «Ростелеком», «ЭР-Телеком», МГТС.

По показателю «Средняя скорость передачи данных» (просмотр контента, серфинг по сайтам) МегаФон (38,6 Мбит/с) почти в два раза опережает идущих следом МТС (19,7 Мбит/с) и «Вымпелком» (18,4 Мбит/с), у Tele2 – 14,4 Мбит/с. Таким образом, четыре крупнейшие мобильные сети страны обеспечивают среднюю скорость на уровне 24 Мбит/с, хотя три из них до нее не дотягивают.

Среди фиксированных операторов лидирует МГТС (МТС) с 67 Мбит/с, у «Ростелекома» – 55,3 Мбит/с, у «ЭР-Телекома» – 39,8 Мбит/с, у «Вымпелкома» – 31 Мбит/с. Здесь наблюдается значительный отрыв первых двух компаний, которые и дают высокий уровень средней скорости в этой группе – 48,3 Мбит/с.

Показатель «Максимальная скорость передачи данных» (размещение контента от абонента) измерялся только для сотовых сетей. Он менее значим, чем средняя скорость, но позволяет оценить технические параметры сети. МегаФон остался безусловным лидером – 229,5 Мбит/с, далее – «Вымпелком» (160,5 Мбит/с), МТС (94,1 Мбит/с) и Tele2 (88,4 Мбит/с).

Ранее международная компания Ookla также подвела итоги независимого исследования качества мобильного интернета, который предоставляют операторы связи в России. МегаФон был признан лидером по скорости мобильного интернета четвертый год подряд. В Республике Саха (Якутия) во втором квартале 2020 года средняя скорость скачивания информации в сети МегаФон, по данным Ookla, составила 20,75 Мбит/с.