31.03.2021
17:20
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Якутия

Средний возраст якутских самолетов — 45 лет

31 марта, Председатель Правительства РС(Я) Андрей Тарасенко провел совещание по вопросу приобретения авиационной техники региональными авиакомпаниями «Полярные авиалинии» и «Якутия». 

С информацией выступил Семен Винокуров, генеральный директор авиакомпании «Полярные авиалинии». 

Основной проблемой авиакомпании «Полярные авиалинии» Семен Винокуров обозначил высокий воздушного парка, связанный с долгим сроком эксплуатации. Средний возраст самолетов – 45 лет. 

В ходе совещания обсуждался вопрос по  выкупу трех самолетов Bombardier DASH-8 Q-300 у японского поставщика прямым выкупом, без лизинга.

Андрей Тарасенко поручил провести более детальный анализ предполагаемого закупа воздушных судов, также изучить и оценить возможности для менее затратного ремонта имеющихся самолетов. 

Премьер-министр предложил предпринимать конкретные меры по наращиванию прибыли авиакомпании «Полярные авиалинии» за счет расширения сотрудничества с промышленными предприятиями, в том числе из других регионов страны. 

По ситуации в авиакомпании «Якутия» проинформировал генеральный директор Владимир Горбунов. 

Базовый вариант состава парка предусматривает приобретение в лизинг и поставку в 2021 году 1 единицу дополнительного воздушного судна Boeing 737-700 и 2 единицы ВС типа Boeing 737-800. 

Расширение парка ВС обеспечит интенсивное увеличение объемов перевозок в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск и снизит риски срыва расписания, задержек. 

Поставка дополнительных самолетов позволит выполнять чартерную программу. 

Андрей Тарасенко поручил в ближайшее время предоставить детализированное и экономически обоснованное предложение по обновлению воздушного парка авиакомпании «Якутия». 


Фото: SAKHALIFE.RU
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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