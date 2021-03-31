Средний возраст якутских самолетов — 45 лет

31 марта, Председатель Правительства РС(Я) Андрей Тарасенко провел совещание по вопросу приобретения авиационной техники региональными авиакомпаниями «Полярные авиалинии» и «Якутия».

С информацией выступил Семен Винокуров, генеральный директор авиакомпании «Полярные авиалинии».

Основной проблемой авиакомпании «Полярные авиалинии» Семен Винокуров обозначил высокий воздушного парка, связанный с долгим сроком эксплуатации. Средний возраст самолетов – 45 лет.

В ходе совещания обсуждался вопрос по выкупу трех самолетов Bombardier DASH-8 Q-300 у японского поставщика прямым выкупом, без лизинга.

Андрей Тарасенко поручил провести более детальный анализ предполагаемого закупа воздушных судов, также изучить и оценить возможности для менее затратного ремонта имеющихся самолетов.

Премьер-министр предложил предпринимать конкретные меры по наращиванию прибыли авиакомпании «Полярные авиалинии» за счет расширения сотрудничества с промышленными предприятиями, в том числе из других регионов страны.

По ситуации в авиакомпании «Якутия» проинформировал генеральный директор Владимир Горбунов.

Базовый вариант состава парка предусматривает приобретение в лизинг и поставку в 2021 году 1 единицу дополнительного воздушного судна Boeing 737-700 и 2 единицы ВС типа Boeing 737-800.

Расширение парка ВС обеспечит интенсивное увеличение объемов перевозок в период реконструкции взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск и снизит риски срыва расписания, задержек.

Поставка дополнительных самолетов позволит выполнять чартерную программу.

Андрей Тарасенко поручил в ближайшее время предоставить детализированное и экономически обоснованное предложение по обновлению воздушного парка авиакомпании «Якутия».



