Среднестатистический портрет женщины Якутии

Согласно статистическим данным на 1 января 2021 года в этом году Международный женский день 8 марта в нашей республике отпразднуют 504186 представительниц прекрасного пола.

Для того, чтобы охарактеризовать женскую половину жителей Якутии, следует обратиться к данным переписей населения, благодаря которым, в основном, можно составить среднестатистический портрет женщины-якутянки. Однако, в связи с тем, что окончательные сведения по ВПН-2020, которая прошла в 2021 году, будут получены только в конце 2022 года, поэтому воспользуемся итогами ВПН-2002 и ВПН-2010.

По итогам переписи населения 2010 года женщина-якутянка – это горожанка, в возрасте 33 лет, имеет среднее профессиональное образование, проживает с мужем и одним ребенком в двухкомнатной квартире в панельном доме, построенном в 1971-1995 гг., где на одного человека приходится 17-18 кв. метров. Квартира снабжена электричеством, центральным отоплением, водопроводом, канализацией.

В республике сохраняется типичное для России преобладание численности женщин над мужчинами. В настоящее время доля женщин в общей численности населения составляет 51,3%, однако, в зависимости от возраста эта цифра меняется. Так, по состоянию на 1 января 2021 года соотношение полов в возрасте до 40 лет колеблется в пределах от 48,9% до 53,9% в пользу мужчин. Паритет полов достигается к 40-44 годам, а затем меняется в обратную сторону. К 80 годам и старше доля женщин составляет уже 71,8% от общей численности (в 2010 г. – 72,7%), поскольку по статистике, в среднем, женщины живут дольше мужчин на 10 лет.

На 1 января 2021 года ожидаемая продолжительность жизни женского населения в нашей республике составила 76,3 лет (у мужчин – 66,1 лет), в то время как 10 лет тому назад – 73,1 года (у мужчин – 61 год).

Как свидетельствуют итоги последних переписей населения доля женщин, состоящих в браке, снизилась с 55,5% в 2002 году до 53,7% в 2010 году, вместе с тем, выросли доли никогда не состоявших в браке: с 23,3% до 24,0%. Также перепись 2010 года показала, что около 60% семейных ячеек имели одного ребенка, что свидетельствует о распространении малодетного типа семей.

Наблюдается рост числа долгожителей среди женского населения. Если на момент переписи 2010 года в республике насчитывалось 15 женщин, которым исполнилось 100 лет и более, то к началу 2021 года их было 49.

Имеют место некоторые отличия между проживающими в городских поселениях и в сельской местности:

— По уровню образования. По итогам переписи 2010 года на 1000 городских женщин в возрасте 15 лет и старше приходилось 274 с высшим образованием, 339 — со средним профессиональным и 22 — с начальным профессиональным. По жительницам села аналогичный показатель составил: с высшим образованием — 193, со средним профессиональным — 297, с начальным профессиональным — 63.

— По источникам средств к существованию. Для горожанок основными источниками средств к существованию являются доходы от трудовой деятельности – 38,3% и пенсия (кроме пенсии по инвалидности) – 19,4%, для жительниц села: доходы от трудовой деятельности – 24,4%, личное подсобное хозяйство – 13,9%, пенсия (кроме пенсии по инвалидности) — 5,0%.