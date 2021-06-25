Среди якутян идет отбор в космонавты

25 июня руководитель администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Афанасий ВЛАДИМИРОВ провел заседание Межведомственной комиссии по отбору кандидатов в космонавты Российской Федерации на территории республики.

В ходе работы обсуждались организационные вопросы, а также необходимость создания комиссии по медицинскому освидетельствованию.

Руководитель секции Восточного регионального отделения Российской академии космонавтики им. К.Э. Циолковского в республике Саргылана ЗАХАРОВА проинформировала о том, что три потенциальных кандидата прошли первичный отбор. Также в резерве находятся 12 кандидатов – пилотов авиакомпании «Якутия», которые подходят по первичным требованиям, а также 4 потенциальных кандидата авиакомпании «Полярные авиалинии».

На сегодняшний день обговорен порядок проведения медосмотра на базе медсанчасти авиакомпании «Якутия». Здесь будет проходить полное обследование здоровья.

По информации заместителя министра по физической культуре и спорту Александра БУГАЕВА утверждены нормативы по выполнению физических упражнений.

По итогам обсуждения принято решение разработке программы «Якутский космонавт». Цель проекта — комплексная работа по подготовке авиационно-космических кадров, созданию научно-образовательного аэрокосмического направления.

Кроме того, комиссией утвержден план работы на 2021 год.