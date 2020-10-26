Среди студентов Вилюйского педколледжа выявлен COVID-19

Министерство образования и науки РС(Я) информирует о текущем состоянии образовательного процесса в Якутии на 26 октября 2020 года.

В настоящее время на карантине находятся 6 детских садов. В том числе в связи с превышением порога заболеваемости ОРВИ и гриппом – 5, 1 детский сад в с. Чокурдах Аллаиховского улуса закрыт в связи с выявленным случаем заболевания новой коронавирусной инфекцией (ОРВИ – Сунтарский – 1, Хангаласский — 3, Усть-Алданский – 1, COVID-19– Аллаиховский, п. Чокурдах.).

В населенных пунктах, где зафиксированы случаи заболевания новой коронавирусной инфекцией, для сотрудников социально значимых организаций, в том числе учителей, врачей, полицейских и т.д., дежурные группы открыты в 62 детских садах (Жиганский – 4, Нюрбинский – 32, Таттинский – 12, Верхневилюйский — 12, Хангаласский — 2). Таким образом, в штатном режиме работают 734 детских сада.

С 26 октября на каникулы уходят 311 школ (г.Якутск – 55, Амгинский – 18, Горный – 11, Мегино-Кангаласский – 36, Момский – 7, Нижнеколымский – 7, Нюрбинский – 26, Оймяконский – 8, Олекминский – 32, Оленекский – 4, Среднеколымский – 11, Сунтарский – 34, Усть-Алданский – 33, Хангаласский – 27, Чурапчинский – 1, Республиканский лицей-интернат).

За последние сутки возобновила работу Тасагарская СОШ Вилюйского улуса.

24 октября среди студентов Вилюйского профессионального педагогического колледжа выявили 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Учреждение переходит на дистанционную форму обучения. В общежитии колледжа организован обсерватор для 37 студентов.

25 учреждений среднего-профессионального образования продолжают работать в дистанционной форме, 17 – в смешанной форме. В очной форме обучения работает Арктический колледж народов Севера в п. Черский Нижнеколымского района.

Уважаемые преподаватели, родители и учащиеся, в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции в детских садах, школах, СПО и вузах, в Министерстве образования и науки РС(Я) ведется ежедневный мониторинг по всем муниципальным районам республики, работает ведомственный оперативный штаб по контролю за соблюдением санитарно-противоэпидемических требований.

Если у вас есть вопросы или предложения, вы можете обратиться по горячей линии Министерства образования и науки РС(Я) по номеру + 7 (411) 242-20-69. Специалисты будут готовы ответить с 9:00 до 18:00 с понедельника по пятницу. Кроме того, для подачи обращения вы можете написать заявление на почту minobrnauki@sakha.gov.ru в свободной форме с указанием имени, контактов.