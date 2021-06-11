Среди пострадавших в ДТП в Якутске есть ребенок

В Якутске за прошедшие сутки зарегистрировано пять ДТП с пострадавшими.

Так 10 июня в 12:12 минут, водитель 1993 г.р., управляя автомобилем марки «Nissan NV350 Caravan», двигаясь в сторону пр.Ленина возле дома №8 ул.Аммосова, при торможении транспортного средства допустил падение пассажирки 1959 г.р. внутри салона.

В результате ДТП прибывшая на место аварии бригада скорой помощи доставила женщину в больницу г. Якутска, где ее госпитализировали с диагнозом: «ЗЧМТ, травматический САК, рваная рана в лобной области лица, ушиб, гематома, лицевой части головы».

Буквально через час в 13:41 минут, водитель 1945 г.р., управляя автомашиной «Toyota Platz», двигаясь по ул. Хабарова со стороны ул.Чиряева в сторону ул. Набережная Романа Дмитриева, на регулируемом перекрестке ул.Хабарова – Набережная Романа Дмитриева, при повороте налево совершил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста — мальчика 11 лет, который пересекал дорогу по регулируемому пешеходному переходу слева направо походу движения транспортного средства «Toyota Platz» на разрешающий сигнал светофора.

В результате ДТП прибывшая на место аварии бригада скорой помощи осмотрела и увезла велосипедиста в больницу г.Якутска с телесными повреждениями.

Еще одно ДТП было зарегистрировано около 18 часов вечера, где водитель 1987 г. р., управляя автомобилем «Mitsubishi Otlander», при выезде с поворотом налево, с прилегающей территории дома №18г бокса 2, 202 микрорайон, на ул. Суоруна Омоллоона, в сторону ул. Хабарова, не уступил дорогу автомашине «Toyota Corolla Fielder» под управлением водителя 1983г.р., пользующемуся преимущественным правом движения, которая двигалась со стороны ул.Хабарова в сторону Ларионова.

В результате ДТП прибывшая на место аварии бригада скорой помощи осмотрела и доставила в медучреждение, водителя автомашины «Toyota Corolla Fielder» с ушибами головы, ей назначено амбулаторное лечение.

И еще одна автоавария произошла около 20 часов: водитель 1987 г.р., управляя автомобилем «Лада Ларгус», при выезде с поворотом налево, в нарушении горизонтальной разметки 1.3, с прилегающей территории д. №1/1 ул. Кальвица, в сторону ул.Бестужева-Марлинского, не уступил дорогу автомобилю «Toyota Crown», под управлением водителя 1999 г.р., который двигался со стороны ул.Богдана Чижика. В результате столкновения «Toyota Crown» выехав на правую сторону тротуара, совершила наезд на женщину, которая шла по тротуару со стороны ул. Богдана Чижика в сторону Бестужева Марлинского.

В результате ДТП она получила ушибы головы и левого предплечья.

По всем фактам ДТП проводится проверка.