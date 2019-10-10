Среди дольщиков разыграли новый автомобиль

7 октября в торжественной обстановке состоялся розыгрыш автомобиля «Hyundai Solaris» среди дольщиков ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» ГО «город Якутск», заключивших договоры долевого участия в период с 01 мая по 31 августа 2019 года.

За период деятельности ООО МСЗ «Агентство по развитию территорий» ГО «город Якутск» с 2006 года построено 32 объекта, 3 947 квартир, а также социальные объекты. Основными целями деятельности Агентства по развитию территорий является решение социальных задач: обеспечение жильем работников бюджетной сферы, молодых семей, переселение граждан из ветхих и аварийных жилых домов, развитие системы ипотечного кредитования, увеличение объемов жилищного строительства в Якутске.

На мероприятии присутствовал заместитель главы ГО «город Якутск» по развитию территорий Евгений Григорьев и генеральный директор ООО МСЗ «АРТ» Владислав Федоров.

Счастливым обладателем нового автомобиля стала Валентина Никитина. Владислав Федоров торжественно вручил ключи от автомобиля «Hyundai Solaris Валентине Вениаминовне и поздравил с удачей.