В двух районах Якутии возникли серьезные проблемы с теплоснабжением

Сотрудники министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики по поручению первого вице-премьера республики Дмитрия САДОВНИКОВА выехали в Олекминский и Нерюнгринский районы. Они будут работать на местах до устранения возникших проблем с теплоснабжением.

В городе Олекминске 14 декабря в котельной «ОГАТП», к которой подключено 32 жилых дома, из строя вышли два котла из пяти. В ночь с 15 на 16 декабря после ремонта запустили четвертый котел. Несмотря на предпринятые меры, четыре котла не выдают требуемый нагрев теплоносителя, и температура в квартирах колеблется от +9 до +15 градусов.

Оперативным штабом также решается вопрос по предоставлению ГУП «ЖКХ РС (Я)» резервного котла мощностью 1,7 МВт на условиях возмещения.

В селе Иенгра Нерюнгринского района возникли проблемы с углем для котельных ООО «МП КК НР». Ими используется уголь, который не соответствует техническим характеристикам котлов. По этой причине котельная не может нагнать температуру по утверждённому температурному графику.

Специалисты отраслевого ведомства совместно с министерством промышленности ведут работу с поставщиками угля, обеспечат поставку топлива соответствующей марки.