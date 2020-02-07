Сразу три якутских фильма – на кинофестивале в Новой Зеландии

Три якутских фильма отобраны к показу на Международном кинофестивале Maoriland Film Festival в Новой Зеландии.

Речь идет о фильме Любови Борисовой «Надо мною солнце не садится», фильме Петра Хики «Проклятый хомус» и короткометражке Дмитрия Давыдова «Река».

Прежде чем отправиться так далеко от родины, за год фильмы якутских режиссеров облетели почти весь мир. Больше всех статуэток, конечно, собрали кинокартины Любови Борисовой и Петра Хики.

Но и «Река» не отстает: за год она приняла участие в кинофестивалях в Италии, Финляндии, Бразилии, Германии и др. По словам Дмитрия Давыдова, это завершающий фестиваль для его короткометражного фильма.

Maoriland Film Festival пройдет 18-22 марта в г.Отаки, Новая Зеландия.

Фестиваль имеет тесные связи с известным американским кинофестивалем независимого кино SUNDANCE. На фестиваль съезжаются режиссеры, продюсеры, дистрибьюторы, представители различных кинофестивалей из Новой Зеландии, Австралии, США, Канады, Гренландии, Скандинавии и др. стран.

В программе фестиваля состоятся показы короткометражных и полнометражных картин, документальных фильмов и специальных показов из лучших фильмов — участников международных фестивалей Berlinale и Sundance.

Подробнее о показах на сайте фестиваля.