Сразу две выставки, посвященные Олонхо, откроются в Историческом парке

18 ноября в 16:00 часов в Историческом парке «Россия – Моя история» состоится открытие сразу двух выставок, приуроченных к Декаде Олонхо и посвященных Году нематериального культурного наследия народов России. Экспозиция представит выставки: «Путь Олонхо длиною в век» и «Fantasy Olonkho 2022».

Выставка «Путь Олонхо длиною в век» откроет выставочное пространство и представит художественно-ритуальную культуру Олонхо, основу духовной культуры народа саха, созданной прошлыми поколениями. В залах будут представлены экспонаты Национального центра народного прикладного искусства и художественных промыслов «Симэх», Союза кузнецов РС (Я), Музея и Центра хомуса народов мира, Музея музыки и фольклора народов Якутии, Национальной библиотеки РС (Я), Саха Академического театра им. П.А. Ойнского, Театра Олонхо. Также в экспозиции использованы материалы Национального центра аудиовизуального наследия РС (Я), Национального архива РС (Я), Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера, Якутского научного центра СО РАН.

Второй частью экспозиции выступит – мультимедийная выставка «Fantasy Olonkho 2022». Она станет логическим продолжением первой выставки и завершит экспозицию конкурсными работами художников со всей республики, среди которых, как опытные профессионалы, так и начинающие авторы.

«Интересно то, как трансформируются образы героического эпоса в работах художников. У каждого автора свой особый взгляд», — отмечают организаторы.

Организаторами выставки являются Министерство культуры и духовного развития РС (Я), Театр Олонхо, Исторический парк «Россия — Моя история», Сообщество художников индивидуалистов.

Экспозиция будет с работать с 18 ноября, со среды по воскресенье, с 10.00 до 18.00. В день открытия посещение выставок бесплатное, с 19 ноября стоимость входного билета на выставку для взрослых и по программе «Пушкинская карта» составит 250 рублей. Дети до 13 лет бесплатно.



