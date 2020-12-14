Сразу 12 молодых специалистов получат новые квартиры

В этом году в Оленекском эвенкийском национальном наслеге построили сразу три 4-квартирных благоустроенных дома для молодых специалистов в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке».

Вопрос жилья для молодых специалистов в районах зачастую стоит достаточно остро. Помочь молодым специалистам получить квартиру — значит способствовать закреплению молодых педагогов, врачей, специалистов сельского хозяйства в отдаленных наслегах и селах республики. Решить проблему нехватки жилья для молодых специалистов бюджетной сферы можно в рамках общереспубликанского движения добрых дел «Моя Якутия в 21 веке».

Основная задача движения добрых дел «Моя Якутия в XXI веке» — строительство объектов социально-культурного назначения, в том числе и в малых населенных пунктах. Объекты строятся по инициативе населения на условиях софинансирования из государственного бюджета.

В Оленекском эвенкийском национальном районе в декабре этого года вводятся сразу три 4-х квартирных жилых дома для молодых специалистов в селах Оленек, Харыялах и Эйик. Это позволило обеспечить современным благоустроенным жильем 2 медицинских работников, 6 учителей и 4 молодых специалистов связавших свою жизнь с сельским хозяйством. Подрядчики ООО «Тээйэ» (Г.Г. Федоров) и ООО «Альфастрой» (М.В. Попов) построили в срок качественные и теплые дома.

На строительство трех 4-квартирных домов для молодых специалистов Оленекского эвенкийского национального наслега из республиканского бюджета выделено 45 млн. рублей, в том числе в 2020 году из дополнительно выделенных средств госбюджета на достройку направлено 28,5 млн. рублей.

Ключи от новых квартир новоселам с. Оленек вручила Лена Иванова, глава Оленекского эвенкийского национального района.