24.11.2021
16:55
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Финансы

Сравни.ру прокомментировал новость о мошенничестве с упоминанием маркетплейса

На днях SakhaLife опубликовал статью о мошенничестве от ОМВД России по Нерюнгринскому району. В статье упоминается Сравни.ру. Финансовый маркетплейс направил официальный комментарий.

Комментарий от пресс-службы финансового маркетплейса Сравни.ру:

Сравни.ру активно борется с мошенниками совместно с правоохранительными органами. Компания строго следует закону защите персональных данных. Пользователям площадки важно помнить, что все услуги Сравни.ру оформляются только на официальном сайте компании.

По данным ЦБ, в первом квартале 2021 года рост цифрового мошенничества увеличился в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — мы призываем пользователей быть бдительными и соблюдать правила информационной безопасности.

Для совершения мошеннических действий злоумышленники чаще всего используют телефонные звонки. Важно не сообщать свои персональные данные по телефону, а также номера банковских карт и PIN-коды. Пользователям банковских услуг стоит самостоятельно обратиться в банк по официальному номеру, чтобы проверить информацию о состоянии счетов или условия предлагаемых услуг.

Три реальные истории жертв мошенников
Источник: Пресс-служба финансового маркетплейса Сравни.ру.
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