СР применила на выборах мэра Якутска цифровые новинки

На протяжении трех дней подряд проходило голосование по досрочным выборам главы города Якутска.

Сегодня, 29 марта депутат Государственной Думы РФ Федот Тумусов провел пресс-конференцию с журналистами по итогам прошедших выборов. Справедливоросс подчеркнул серьезность силы своей партии в городе, о котором свидетельствуют проценты голосов за кандидата, против монополии «Единой России». Также отменил введение новшеств в предвыборной кампании в применении цифровых технологий. «С помощью мобильного приложения «Справедливый наблюдатель» мы работаем в онлайн-режиме с наблюдателем, и при появлении нарушения он отправляет жалобу, с которой оперативно занимаются юристы», — поделился Федот Тумусов.

Среди отдельных моментов он отметил о зажжении на политическом небосклоне новой фигуры — Виталия Обедина. 40% избирателей отдали свои голоса за него.

«Как законодатель, буду готовить законодательную инициативу, чтобы соблюдалось право единого дня голосования. Допустим, когда назначают губернаторов, избиратели ждут единый день голосования, а когда муниципалитеты, то почему-то с досрочными датами. И потому для полноценной агитационной кампании не хватает времени», — отметил депутат.