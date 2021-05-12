Спустя год раскрыта кража

SakhaLife.ru.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Томмотского отдела полиции ОМВД России по Алданскому району Якутии, выявлен факт кражи имущества общей стоимостью 23 500 рублей у 33-летнего местного жителя.

Установлено, что в феврале прошлого года потерпевший на протяжении нескольких дней распивал у себя в квартире алкогольные напитки с 28-летним мужчиной, который ранее привлекался к уголовной ответственности за угон и кражу. Когда хозяин квартиры ушел за приобретением очередной порции алкоголя, его гость, приметив в квартире ноутбук, бензопилу и шуруповерт, похитил данное имущество. Бензопилу злоумышленник спрятал в теплице во дворе дома, а шуруповерт и ноутбук сложил в имеющуюся при себе спортивную сумку. После чего продолжил распивать спиртное с возвратившимся хозяином, который даже и не заметил, что у него похитили вещи.

По словам фигуранта, похищенное имущество он подарил своим родственникам, а те впоследствии сбыли третьим лицам.

В настоящее время следственным отделом окончено производством в суд уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Наказание за совершение данного преступления предусматривает до 5 лет лишения свободы.