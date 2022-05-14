Спустя 60 лет вновь прозвучал свадебный марш

В честь Международного дня семей в эти дни в Якутии чествуют семейные пары, прожившие в законном браке 50 и более лет.

В преддверии праздника с бриллиантовой свадьбой (60 лет супружеской жизни) поздравили семьи Нины Егоровны и Василия Гаврильевича Готовцевых, Анны Ионовны и Ивана Васильевича Копыриных из города Якутска, Татьяны Николаевны и Семена Ивановича Тимофеевых из Горного улуса, бережно пронёсших свою любовь и верность.

С 55-летием супружеской жизни – изумрудной свадьбой – поздравления получила семья Аргуновых Екатерины Семеновны и Василия Васильевича из Усть-Алданского улуса.

Золотую свадьбу – 50 лет супружеской жизни – отметили 30 семей из Намского, Вилюйского, Амгинского, Таттинского, Нюрбинского, Хангаласского, Усть-Янского, Сунтарского, Верхоянского, Мегино-Кангаласского районов и города Якутска.

В апреле 55-летие супружеской жизни отметила семья Матрены Алексеевны и Иннокентия Никитича Готовцевых. Глава семьи 37 лет проработал педагогом, сначала учителем якутского языка, позднее учителем трудового обучения средней школы Намского улуса. Иннокентий Никитич является знаменитым мастером-изготовителем хомусов, щедро делится своим опытом и мастерством с последователями и учениками. Один из них, Айсиэн Дьячковский из Сунтарского улуса, тоже стал известным мастером. Супруга Матрена Алексеевна – ветеран труда, хранительница семейного очага, заядлая огородница и цветочница. Готовцевы вырастили замечательных детей, помогают растить внуков, которые радуют многочисленными успехами.

Юбиляров супружеской жизни награждают знаком «Семейная доблесть» и вручают Приветственный адрес Главы Республики Саха (Якутия) Айсена Николаева. Поздравляя со знаменательным событием, глава республики подчёркивает, что связавшие свои судьбы более полувека назад, укрепляют фундамент своего семейного счастья заботой, любовью, доверием и уважением друг к другу.

«Вложить в человека понятия любви, свободы, веры, совести, ответственности — задача не из простых и невыполнима вне любви и вне семьи. В семье закладываются такие общечеловеческие ценности как чувство патриотизма, уважения к близкому и ответственности за свои поступки. Хочется особо подчеркнуть, что тот опыт семейной жизни, который вы пронесли через долгие годы, для каждого из нас является благодатным примером мудрости и согласия, образцом для подражания», – говорится в Приветственном адресе Ил Дархана.

Напомним, знаком «Семейная доблесть» награждаются супруги, прожившие рука об руку в совместном браке не менее 50 лет, получившие известность среди сограждан крепостью семейных устоев, имеющие детей и личным примером укрепляющие статус института семьи.