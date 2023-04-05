Спрос на «золотые» облигации превысил 3 млрд рублей: «Селигдар» продлевает размещение

ПАО «Селигдар» (MOEX: SELG) (далее – «Холдинг» или «Селигдар»), российский производитель золота и олова, сообщает, что книга заявок на 5-летние облигации серии GOLD01 объемом 3 млрд рублей была успешно собрана. Объем спроса инвесторов превысил планируемый эмитентом объем выпуска. В этой связи, руководствуясь интересами и пожеланиями инвесторов, а также с целью максимально удовлетворить их спрос, ПАО «Селигдар» увеличивает объем размещения до 5 млрд рублей и продлевает период размещения.

Финальная ставка купона – 5,50% годовых.

Размещение запланировано на 7 апреля 2023 года и продлится до 19 мая 2023 года или до даты размещения последней облигации.

ПАО «Селигдар» является одной из ведущих российских золотодобывающих компаний с опытом работы в отрасли более 47 лет. Основными добываемыми металлами являются золото и олово. ПАО «Селигдар» обладает значительным потенциалом, входя в пятерку крупнейших компаний России по запасам золота и в пятерку крупнейших в мире по запасам олова.

За 2022 год добыча золота составила 7,6 тонн, олова в концентрате – 2,9 тыс. тонн.

Активы Холдинга «Селигдар» расположены в шести регионах РФ: Республика Саха (Якутия), Оренбургская область, Алтайский край, Республика Бурятия, Хабаровский край, Чукотка.