Спрос малого бизнеса на кредиты вырос в Якутии

За последние годы число заявок от представителей малого бизнеса на получение кредитов на сумму до 1 млн рублей значительно выросло в Якутии. По данным аналитиков Алмазэргиэнбанка в период с 2020 по 2022 годы количество подобных заявок в ключевом республиканском банке повысилось на 45%.

Как отметила менеджер по кредитным продуктам Корпоративного бизнеса АЭБ Кристина Эверстова, в Якутии фиксируется значительное повышение объемов выданных кредитов для субъектов малого и среднего предпринимательства. По ее информации, за период с января по сентябрь 2022 года объем выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства в Якутии вырос на 21,9%, ИП – на 16,3%, если сравнивать данный показатель с данными по аналогичному периоду 2021 года.

Она подытожила, что рост данного показателя говорит об увеличивающемся спросе малого бизнеса на кредитные средства.

Кристина Эверстова сообщила, что количество заявок на предоставление кредита в пределах 1 млн рублей для предпринимателей в Алмазэргиэнбанке повысилось на 45% за 2 года – с 2020 по 2022 годы.

«Больше всего за кредитом обращаются предприятия, предоставляющие различные услуги, в том числе строительно-монтажные, работающие в сфере образования, транспорта, медицины, общественного питания. Они составляют 27% от всего числа заявок. Также спрос имеется у компаний, занятых в торговле (23%), производстве (12%), сельском хозяйстве (4%)», – проинформировала Кристина Эверстова.

Представитель АЭБ отметила, что, исходя из этих данных, Банк разработал продукт «Кредит под 3%» специально для развития малого бизнеса на сумму до 1 млн рублей. Ранее под данные требования не было подходящего продукта в Банке. По её словам, новый кредит должен обеспечить существующий в Якутии спрос на кредиты до 1 млн рублей по максимально низкой процентной ставке.

«Мы понимаем, что для представителей малого бизнеса особенно важно иметь доступ к дополнительным финансовым ресурсам, которые бы помогли развивать бизнес и продолжить дальнейший рост. Новый кредит под 3% от АЭБ – это отличная возможность для получения необходимого финансирования по минимальной процентной ставке. Наше кредитное предложение разработано с учетом запросов предпринимательского сообщества – мы попытались сделать его максимально доступным именно для малого бизнеса», – резюмировала Кристина Эверстова.