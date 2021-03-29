«Справедливый наблюдатель»: в заключительный день голосования меньше нарушений

Выборы мэра Якутска: в заключительный день голосования зафиксировано меньше нарушений, чем в предыдущие два

Завершился третий, заключительный день голосования на досрочных выборах главы городского округа «город Якутск», в которых от Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ принимает участие кандидат Виталий Обедин.

Зафиксированных «СПРАВЕДЛИВЫМ НАБЛЮДАТЕЛЕМ» 28 марта нарушений было меньше, чем в предыдущие два дня. Через мобильное приложение прошло 22 нарушения.

Самый резонансный случай произошёл на УИК № 776, где вместо действующего члена комиссии работала её родственница. Наблюдатели написали жалобу, в результате комиссия признала оплошность и постороннего человека из комиссии удалили.

Помимо этого, представители «СПРАВЕДЛИВОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ» обнаружили следующие нарушения:

— на восьми участках наблюдателям не давали ознакомиться с сейф-пакетами и были подозрения на их незаконное вскрытие, поэтому по просьбе наблюдателей были отсмотрены записи с камер видеонаблюдения;

— на трёх участках были замечания к заполнению списков избирателей, которые были устранены;

— на пяти участках наблюдателям не разрешали проводить фото- и видеосъёмку, но потом вопросы были сняты;

— на двух участках избиратели не смогли проголосовать с первого раза, так как напротив их фамилии уже стояла подпись другого избирателя. Наблюдатели написали жалобу, комиссия объяснила это техническим сбоем и дала возможность избирателям проголосовать;

— на трёх участках были замечания при подсчёте голосов, наблюдателям не были видны отметки в бюллетенях, за кого именно отдали свои голоса избиратели. После вмешательства представителей «СПРАВЕДЛИВОГО НАБЛЮДАТЕЛЯ» замечания были устранены.