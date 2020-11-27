Справедливость восторжествовала!

К 135-летию Платона Ойунского построят культурно-досуговый центр.

В 2016 году в селе Черкех Таттинского улуса в результате пожара здание дома культуры полностью сгорело. За эти годы многочисленные просьбы и письма жителей построить новый культурно-досуговый центр оставались неуслышанными. Тогда они обратились к депутатам «Справедливой России». Справедливороссы поддержали поправки в бюджет Республики Саха (Якутия), которые включают в себя строительство культурно-досугового центра имени П.А. Ойунского на 1310 м².

«Наше село Черкех – родина одного их основателей государственности Якутии – Платона Алексеевича Ойунского. Бережно храним дом, где родился и жил писатель, школу, где он учился. Через три года ждёт знаменательная дата — 130-летие со дня рождения П.А. Ойунского. Культурный центр будет назван в честь его имени. Среди инвесторов, желающих поддержать проект, есть потомок писателя. Благодарю депутатов «Справедливой России» за поддержку и выдвижение важного проекта как для истории, так и для самих жителей», — поделился глава села Андрей СЕМЕНОВ.

На сегодня администрация разработала проектно-сметную документацию, которая находится на стадии прохождения экспертизы по сметной части ПСД. Ориентировочная стоимость строительства объекта составляет 202 миллиона рублей. По проекту в центре планируется разместить дом культуры, филиал централизованной библиотеки, помещения для кружковых занятий и обеспечения общественной деятельности.