Справедливость восторжествовала

Прокуратура Республики Саха (Якутия) с 2017 года держала на контроле ситуацию, связанную с длительным строительством ООО «Монолит Строй» многоквартирного жилого дома, расположенного по ул. Автодорожная в Якутске.

Установлено, что строительство объекта осуществлялось с привлечением денежных средств 83 граждан, при этом сроки ввода объекта неоднократно переносились, в 2018 году застройщик признан несостоятельным, открыто конкурсное производство.

В целях защиты прав участников долевого строительства, органами прокуратуры застройщику вносились представления, объявлены предостережения, он привлечен к административной ответственности. Принимались меры в отношении конкурсного управляющего, допускавшего нарушения в рамках конкурсного производства.

Впоследствии руководитель застройщика приговором суда от 30.07.2020 осужден по ч.2 ст.201 УК РФ к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда, приговор вступил в законную силу.

В результате принятых мер и межведомственного взаимодействия, активной позиции участников долевого строительства, органов государственной власти республики и органов контроля в 2019 году создан ЖСК «Автодорожная 19», которому бюджетом республики предоставлена субсидия на завершение строительства объекта в размере более 34 млн. руб.

В настоящее время дом достроен и введен в эксплуатацию, права 83 участников долевого строительства и их семей восстановлены.