Справедливороссы сдали документы на выборы в Госдуму

Сегодня, 14 июля, в Центризбирком Якутии представлены документы политической партией Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ». В список кандидатов включен Федот Тумусов для выдвижения кандидатом в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 24.

Источник: Пресс-служба ЯРО ВПП СРПЗП

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