Справедливороссы не согласны с новой системой оплаты труда медработникам

В ноябре 2021 года минтруд приступает к запуску пилотного проекта — новой системы оплаты труда медработникам. Проект запустят в семи регионах страны, среди которых и Якутия. Цель проекта — ликвидировать дефицит медиков с помощью новой системы оплаты труда.

У справедливороссов проект Правительства вызывает сомнения. В частности, усложнен оклад, который будет рассчитываться с учетом двух новых величин — коэффициента дифференциации окладов в зависимости от должности работника и коэффициента экономического развития региона.

«Непонятно какая заработная плата будет у медицинских работников, — считает народный депутат «Справедливой России — За правду» в Ил Тумэн Вера Никифорова. — Если для Москвы по предварительной версии Минтруда предложен коэффициент развития 3, а для Санкт-Петербурга — 2,5, то для регионов он будет равен 1. Тут я соглашусь с лидером нашей партии Сергеем Мироновым, что не проще ли минимальный оклад без учета надбавок сделать не ниже средней зарплаты по региону. Зачем всё усложнять? На Крайнем Севере не хватает узких специалистов, порой даже основного штата не досчитаться. А молодые специалисты и вовсе не хотят ехать на Север из-за высоких цен на продукты и авиабилеты. Нужно стимулировать молодежь: и медиков, и педагогов. Но не новыми креативными идеями, результаты которых останутся лишь красивыми цифрами на бумаге, а простым поднятием зарплаты».

Каждый год здравоохранение Якутии испытывает нехватку кадров. На сегодня оно нуждается в 300 врачах и примерно в стольких же работниках среднего медицинского персонала. Об этом сообщал первый заместитель министра здравоохранения республики Алексей Яковлев в ходе прямого эфира в социальных сетях.