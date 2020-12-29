Справедливороссы: Каждому пенсионеру – по 10 000 рублей

Фракция «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение Ил Тумэн проект закона «О единовременной денежной выплате гражданам в возрасте 65 лет и старше в Республике Саха (Якутия)».

2020 год принес массу хлопот и съел нервы всем якутянам, в особенности старшему поколению. Можно сказать, они жили взаперти под ежедневным стрессом из-за боязни подхватить коронавирусную инфекцию, в затянувшемся больничном, традиционные посиделки и встречи с родными и близкими находились под строжайшим запретом, а плановые медицинские осмотры ушли в забытье. Всё закрыто, всё запрещено, всё нельзя. А когда жить и работать?

Весной в качестве разовой адресной социальной помощи неработающие пенсионеры получили выплаты по 4 тысячи рублей: 2000 рублей с начала режима самоизоляции и 2000 рублей по его завершении при условии соблюдения режима.

Депутаты «Справедливой России» со своей стороны предложили законопроект о «О единовременной денежной выплате гражданам в возрасте 65 лет и старше в Республике Саха (Якутия)».

Единовременная денежная выплата в размере 10 000 рублей предоставляется гражданам, достигшим с 1 января 2021 года возраста 65 лет и старше, получающим пенсию в соответствии с законодательством Российской Федерации и имеющим место жительства в Республике Саха (Якутия).

«Больше всех во время пандемии пострадали пожилые люди. Все плановые оздоровительные мероприятия были перенесены, самостоятельные передвижения оказались под запретом. От жары летом пожилые люди спасались на даче, а у кого её не было, пришлось сидеть в четырех каменных стенах. Поэтому мы считаем, что людям 65 лет и старше с целью компенсации вынужденных расходов, а также на лечение и реабилитацию инициировали законопроект о единовременной денежной выплате», — поделился лидер региональной фракции «Справедливой России» Юрий Григорьев.

По мнению справедливоросса, предполагаемые законопроектом меры послужат снижению социальной напряженности в обществе, позволят поддержать граждан старшего и пожилого поколения.

Финансирование, в случае принятия, будет осуществляться за счет средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия). К концу года в бюджете остаются деньги, которые могли бы быть направлены на поддержку старшего поколения, но, по всей вероятности, будут неэффективно растрачены.