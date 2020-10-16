Справедливороссы добились очной работы Ил Тумэна

Госсобрание (Ил Тумэн) приступает к работе в очном формате

С марта по октябрь в связи с пандемией Госсобрание (Ил Тумэн) работало в дистанционном режиме. На днях руководитель фракции «Справедливая Россия» Юрий ГРИГОРЬЕВ обратился к председателю Госсобрания Петру ГОГОЛЕВУ с предложением о проведении пленарного заседания в очной форме с соблюдением всех правил безопасности для здоровья.

На сегодня требуют безотлагательного рассмотрения кадровые вопросы, в том числе избрание мировых судей на 8 судебных участках, назначение части состава Общественной Палаты РС(Я), в случае предоставления соответствующих кандидатур дача согласия главе РС(Я) на назначение отдельных членов правительства РС(Я).

Еще с весны остаются нерассмотренными законопроекты, внесенные правительством РС(Я) и народными депутатами РС(Я), отчеты министерства внутренних дел по РС(Я), Счетной палаты РС(Я), уполномоченного по правам человека в РС(Я), уполномоченного по правам ребенка в РС(Я), уполномоченного по защите прав предпринимателей в РС(Я), уполномоченного по правам коренных малочисленных народов Севера в РС(Я).

Также нужно рассмотреть в первом чтении законопроект о государственном бюджете РС(Я) на 2021 год и на плановые периоды 2022 и 2023 годов, о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования на 2021 год и на плановые периоды 2022 и 2023 годов.

Теперь в соответствии с рекомендациями, полученными от Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия населения по РС(Я), 5-6 ноября пройдет первое очное пленарное заседание Госсобрания.