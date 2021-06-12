Справедливоросс Василий Галуза: День России — символ национального единения



Уважаемые жители Гагаринского округа!

Примите мои искренние поздравления с одним из главных праздников — Днём России!

Этот праздник является одним из важнейших символов суверенитета нашей страны. Он выступает для нас как национальное единение и представляет общую ответственность за настоящее и будущее нашей России.

От всей души желаю Вам доброго здоровья, счастья, успехов и достижений в работе!

С уважением, Председатель молодёжного совета Гагаринского округа, член общественной молодежной палаты при Якутской городской думы, член политической партии «Справедливая Россия — За правду» Василий Галуза.