12.06.2021
14:31
100

Общество

Справедливоросс Василий Галуза: День России — символ национального единения


Уважаемые жители Гагаринского округа!
Примите мои искренние поздравления с одним из главных праздников — Днём России!
Этот праздник является одним из важнейших символов суверенитета нашей страны. Он выступает для нас как национальное единение и представляет общую ответственность за настоящее и будущее нашей России.
От всей души желаю Вам доброго здоровья, счастья, успехов и достижений в работе!
С уважением, Председатель молодёжного совета Гагаринского округа, член общественной молодежной палаты при Якутской городской думы, член политической партии «Справедливая Россия — За правду» Василий Галуза.

Фото: Федор Горюнов
Источник: Федор Горюнов
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх