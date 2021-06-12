12.06.2021
14:31
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Общество
Справедливоросс Василий Галуза: День России — символ национального единения
Уважаемые жители Гагаринского округа!
Примите мои искренние поздравления с одним из главных праздников — Днём России!
Этот праздник является одним из важнейших символов суверенитета нашей страны. Он выступает для нас как национальное единение и представляет общую ответственность за настоящее и будущее нашей России.
От всей души желаю Вам доброго здоровья, счастья, успехов и достижений в работе!
С уважением, Председатель молодёжного совета Гагаринского округа, член общественной молодежной палаты при Якутской городской думы, член политической партии «Справедливая Россия — За правду» Василий Галуза.
Фото: Федор Горюнов
Источник: Федор Горюнов
#день россии#Справедливая Россия#Справедливоросс Василий Галуза: День России - символ национального единения#Якутия
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