Справедливая Россия: якутян ждет неприятный сюрприз

Конец года для якутян стал богат на перемены. Причем правительство меняет то, что уже прижилось в повседневном укладе обычного человека. Вчера единороссы ратовали за отказ от выделения субсидий частным сельхозпроизводителям, сегодня им не дает спать спокойно правый руль.

В поправке номер 3 технического регламента таможенного союза особого внимания заслуживают два пункта – косвенный запрет на ввоз праворульных автомобилей и запрет на использование некоторых типов запчастей от бывших в употреблении автомобилей.

На якутских дорогах в большинстве своем ездят японские праворульные автомобили. Доступность цены, японское качество, территориальная особенность, а именно ближайшее расположение к главному автомобильному рынку во Владивостоке – делает праворульную модель привлекательной. Чего не скажешь о нашем отечественном леворульном транспорте. Поправка о запрете рассчитана либо на европейские машины, которые, пока до Якутии доедут, сильно подорожают, либо с расчётом, что среднестатистический гражданин из-за неимения больших финансов (куда нам до Европы) перейдет на отечественного производителя. Выбор невелик.

«Время для таких запретов выбрано, мягко говоря, не удачное» — считает депутат «Справделивой России» Юрий Григорьев. — «Вспомните, какую социальную напряженность вызвали заградительные пошлины на японские автомобили б/у на Дальнем Востоке? Ну, и что? Дальневосточники пересели на отечественные автомобили? Нет. Просто праворульные японские машины б/у стали дороже, вот и все».

Второй пункт предполагаемых изменений тоже не внушает надежды. Запрет на использование в эксплуатируемых авто б/у запчастей — назревшая необходимость или попытка отрегулировать такую сферу как ремонт транспортных средств? Неужто единороссы считают, что здравомыслящие люди будут ставить неисправную запчасть на свой родной автомобиль. А что делать с действующими японскими автомобилями, если б/у запчасти перестанут появляться на прилавках?