Справедливая Россия настаивает на форсировании северного завоза для снижения цен на товары.



Лена мелеет. Процесс идёт год от года, навигация становится все труднее, а вместе с ней труднее становится и северный завоз. Вот и сейчас на его завершение остаётся не больше месяца, а пятая часть материалов и продуктов ещё не поступила по назначению.



Остаётся лишь гадать, получится ли успеть, пронесёт ли и в этот раз, или людям придется, по известному совету премьер-министра держаться.



Вот, что говорит зампред правительства республики Алексей КОЛОДЕЗНИКОВ:

«По общим объемам может быть завезено практически все запланированное, но может случиться, что не успели завезти 1 тыс. тонн топлива в какой-нибудь дальний поселок. На общие объемы это особо не повлияет, но, по сути, это срыв всей навигации. Мы все понимаем, что от этого завоза зависит качество жизни людей».

Так «практически все запланированное» или «срыв всей навигации»? Согласитесь, разница довольно существенная. И здесь нужно смотреть на суть проблемы, чтобы в следующие годы не повторять сегодняшних ошибок.



Приходится повторить ещё раз: Лена мелеет. Виной тому естественное изменение климата или антропогенные факторы, сейчас уже не имеет значения. Процесс не остановить, а значит – к нему нужно приспособиться.



Что делать? По мнению депутата Ил Тумэн от «Справедливой России» Владимира БОГДАНОВА, вариантов совсем не много.

«В советское время, – напоминает он, – проблема северного завоза была общесоюзной. Так, в 1986 году, при аналогичной ситуации с северным завозом, при непосредственном участии министерств и ведомств СССР был в кратчайшие сроки пробит зимник до Мирнинского района из Усть-Кута, и одновременно в Западную Якутию была организована авиадоставка транспортной авиацией всех необходимых грузов».



Однако сейчас, продолжает Богданов, проблема северного завоза практически полностью легла на плечи региона.



А ведь что такое северный завоз? Это не только обеспечение жизни, но и обеспечение достойной жизни. Чем больше товаров завезут, тем меньше они будут стоить. Основы экономики ещё никто не отменял.



А чем меньше цена – тем лучше условия жизни, тем меньше отток населения. Взаимосвязь очевидна.



В связи с этим, по мнению депутата от СР, «необходимо настаивать на форсировании ввода в круглогодичную эксплуатацию всех участков федеральной трассы «Вилюй», так как перевозка грузов зимниками ограничена зимним периодом их эксплуатации. А доставка грузов авиатранспортом обходится в копеечку, не доступную современной экономике. Тем более многие габаритные грузы невозможно доставить самолетом».



И вот здесь хотелось бы напомнить одну простую вещь. Ещё при прежнем руководстве республики шла речь о том, что трассу «Вилюй» заасфальтируют хотя бы до Верхневилюйска к 2018 году. Сейчас 2019 год, а воз и ныне там: застрял в раздолбанной колее, не доехав до города как минимум треть пути.



Сейчас те обещания прежнего руководства республики в Сети найти уже трудно, однако, возможно. Но, как бы там ни было, это не значит, что о них можно забыть. Дорога «Вилюй» с каждым годом становится все более актуальной и, по сути, единственной возможностью для северного завоза. И, пока она не будет достроена, мы так и будем рассуждать о срыве навигации.



Этот проект наряду с мостом через Лену должен стать не республиканским, а национальным приоритетом.