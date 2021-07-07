«Справедливая Россия» ищет справедливых наблюдателей



Для желающих стать наблюдателями на предстоящих выборах и всем тем, кто хочет проверить себя на знание организации процесса голосования, справедливороссы предлагают пройти тест. Тестирование состоит из семи вопросов, основанных на ФЗ от 12.06.2002 года N 67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права граждан на участие в референдуме граждан Российской Федерации».

«Наблюдатели — ключевая фигура на избирательном участке, — считает член Совета регионального отделения партии «Справедливая Россия — За правду» в Республика Саха (Якутия) Алексей Ромашов. — От их внимательности и отвественности определяется, насколько честно пройдут выборы. Годы практики показали, что нарушения в день выборов — нередкое явление. С каждым разом совершенствуются методы фальсификации результатов голосования. Наша партия с проектом «Справедливый наблюдатель» на предстоящих выборах готова защищать голоса якутян».

Способен ли ты обнаружить нарушение на выборах? Представляешь ли, что нужно делать в той или иной ситуации? Понимаешь ли, какими нормами и правилами следует руководствоваться? Проверь свои знания по следующей ссылке https://spravedlivo.ru/sntest/