Способы записи на прием к врачу с помощью цифровых онлайн-каналов

Мобильное приложение «Облачная поликлиника»

Скачайте приложение на мобильное устройство, авторизуйтесь через «Госуслуги» или войдите по номеру телефона, если Вы гражданин другой страны, выберите медицинское учреждение, к которому вы прикреплены, выберите специалиста, дату и время для консультации.

Единый портал государственных услуг

https://esia.gosuslugi.ru/

Войдите в систему, нажмите на вкладку «Здоровье» Запись на прием к врачу. Проверьте данные полиса ОМС, выберите поликлинику, врача, дату и время посещения. Информация о записи будет доступна в личном кабинете.

Региональный портал медицинских услуг

Зарегистрируйтесь на портале https://er14.ru/, авторизуйтесь через «Госуслуги», войдите в раздел «Запись на прием к врачу», введите ФИО врача или специальность, выберите дату и время приема.

Кроме записи на прием к врачу на цифровых платформах доступны: услуга вызова врача на дом и скорой помощи, запись на диспансеризацию, вакцинацию, информация о наличии врачей в мед. организациях, режиме их работы и расписании, электронная медицинская карта, где сохраняются данные по оказанным медицинским услугам и др.