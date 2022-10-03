03.10.2022
17:04
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Красота & Здоровье

Способы записи к врачу с помощью цифровых онлайн-каналов

1. Мобильное приложение «Облачная поликлиника»

Скачайте приложение на мобильное устройство, авторизуйтесь через «Госуслуги» или войдите по номеру телефона, если Вы гражданин другой страны, выберите медицинское учреждение, к которому вы прикреплены, выберите специалиста, дату и время для консультации.

2.Единый портал государственных услуг 

https://esia.gosuslugi.ru/

Войдите в систему, нажмите на вкладку «Здоровье»  Запись на прием к врачу. Проверьте данные полиса ОМС, выберите поликлинику, врача, дату и время посещения. Информация о записи будет доступна в личном кабинете.

3.Региональный портал медицинских услуг 

Зарегистрируйтесь на портале https://er14.ru/, авторизуйтесь через «Госуслуги», войдите в раздел «Запись на прием к врачу», введите ФИО врача или специальность, выберите дату и время приема.   

Кроме записи на прием к врачу на цифровых платформах доступны: услуга вызова врача на дом и скорой помощи, запись на диспансеризацию, вакцинацию, информация о наличии врачей в мед. организациях, режиме их работы и расписании, электронная медицинская карта, где сохраняются данные по оказанным медицинским услугам и др.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба Минздрава РС(Я)

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