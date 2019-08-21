Способы и порядок оплаты задолженностей

Федеральная служба судебных приставов России, согласно Федеральному закону «Об исполнительном производстве», создает и ведет в электронном виде банк данных исполнительных производств.

Для работы с данным сервисом Вам нужно выбрать подраздел: поиск по физическим лицам или поиск по юридическим лицам. Дата рождения для физического лица не является обязательной для заполнения. В случае совпадения данных для более точной идентификации следует заполнить поле в формате день, месяц, год. При наличии сведений о номере исполнительного производства воспользуйтесь разделом «Поиск по номеру исполнительного производства».

В случае обнаружения себя среди должников рекомендуем Вам оплатить задолженность по безналичному расчету следующими способами:

— через онлайн-сервис «Банк данных исполнительных производств», используя электронные платежные системы (Промсвязьбанк, Тинькофф (без комиссии), Оплатагосуслуг.ру, Госуслуги.ру, Яндекс.Деньги, Система «Город», Robokassa, Qiwi, РФИ Банк, Web Money);

— через приложение «ФССП» для мобильных устройств на ОС Android и iOS, скачав в Google Play, App Store;

— через «Личный кабинет» в приложении «Сбербанк онлайн», выбрав услугу «ФССП России»;

— через терминалы моментальной оплаты и банкоматы;

— с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств» на официальном сайте Управления ФССП по Республике Саха (Якутия) распечатать квитанцию для оплаты и оплатить в банках и отделениях Почты России;

— в городских и районных структурных подразделениях Управления через POS-терминалы, принимающие банковские карты (телефоны и адреса отделов и подразделений указаны на сайте Управления в разделе «Контакты»).

Пошаговую инструкцию об оплате задолженности в режиме онлайн можно посмотреть по ссылке — http://sovetclub.ru/kak-oplatit-shtraf-sudebnym-pristavam.

Мобильное приложение «ФССП» позволяет не только получить информацию о наличии (отсутствии) задолженности по исполнительным производствам, оплатить ее, но и подписаться на получение данных сведений. Оформив подписку, Вы можете следить за образованием новой задолженности или об изменениях в уже имеющейся.

Для получения информации о поступлении денежных средств или о принятых и возможных мерах принудительного исполнения следует обратиться в структурные подразделения Управления (городские и районные отделы и подразделения).

Для уточнения характера и основания принятых решений о взыскании административных штрафов и налоговых платежей Управление предлагает обратиться в уполномоченный орган, принявший соответствующее решение: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), Управление ГИБДД МВД России по Республике Саха (Якутия).

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) рекомендует в случае установления факта наличия возбужденного исполнительного производства при проверке о наличии предмета задолженности через «Банк данных исполнительных производств» или Единый портал государственных и муниципальных услуг (Госуслуги) в отношении должника с идентичными фамилией, именем, отчеством, датой рождения, во избежание ошибочной идентификации физлица как должника по исполнительному производству и применению к нему мер принудительного исполнения незамедлительно обратиться к судебному приставу-исполнителю, в производстве которого возбуждено исполнительное производство, и предоставить документы, которые позволят идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).

В случае, если с банковского счета гражданина списаны денежные средства или в отношении него применены иные меры принудительного исполнения (к примеру, ограничение на проведение действий по регистрации имущества), а исполнительное производство возбуждено в отношении однофамильца с идентичной датой рождения, то необходимо обратиться к судебному приставу-исполнителю, возбудившему данное исполнительное производство, с заявлением об ошибочной идентификации гражданина как должника по исполнительному производству и об отмене наложенных временных ограничений, прилагая документы (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).