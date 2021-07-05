Спортсмены АГАТУ получили благословение перед Играми Манчаары

Сегодня прошла торжественная встреча руководства АГАТУ со сборной командой вуза, участвующей в XXI Спартакиаде по национальным видам спорта «Игры Манчаары».

Встреча началась с обряда алгыс, после которого врио ректора Константин Кривошапкин сказал свои напутственные слова спортсменам: «Мы горды тем, что наши студенты активно занимаются физкультурой и спортом. Сборная команды АГАТУ на Играх Манчаары должна показать хорошие результаты. Мы желаем Вам ярких впечатлений и побед!».

Константин Константинович торжественно вручил флаг университета заведующему кафедрой физического воспитания и спорта АГАТУ Дмитрию Платонову.

«Команда АГАТУ в составе 59 участников готова покорять вершины побед! Спорт – это труд, это изнурительные тренировки, но тем не менее, любой труд приносит победу. Пусть победит сильнейший!», — напутствовал заслуженный работник физической культуры РФ и РС(Я) Дмитрий Николаевич.

Команда примет участие в 9 зачетных видах спорта: легкая атлетика, настольные игры, мас-рестлинг, северное многоборье, якутское многоборье, стрельба из лука, якутские прыжки и борьба хапсагай. Желаем спортсменам успехов!